Tourismusbüro direkt am Radweg

Elke Kögler

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Das Tourismusbüro des Fördervereins Schlaubemündung-Odertal ist seit Oktober unmittelbar am Oder-Neiße-Radweg in Brieskow-Finkenheerd zu finden. Die genaue Adresse ist Lindenstraße 59. Das haben die Mitglieder des Fördervereins in einer Pressemitteilung mitgeteilt.

Anlass für den bereits Ende September erfolgten Umzug war, dass sämtliche Touristen einen Umweg bestreiten mussten, um zur Tourismusinformation zu gelangen. Bislang hat sich das Tourismusbüro im Gemeindezentrum von Brieskow-Finkenheerd in der Ortsmitte befunden.

"Wie wollen insbesondere Radfahrern aber auch WanderernUmwege ersparen", erläutert die Mitarbeiterin des Fördervereins Christiane Förster. So können Radfahrer die Serviceleistungen ab dem kommenden Jahr mit nur einem kurzen Stopp nutzen, fügt Christiane Förster hinzu. Dass der Umzug in diesem Jahr erst nach Abschluss der Fahrradsaison erfolgte, habe daran gelegen, dass die Mitarbeiter mit den Vorbereitungen des zehnten deutsch-polnischen Sommerfestes im September alle Hände voll zu tun hatten. "Aus diesem Grund haben wir die gesamte Radlersaison noch abseits des Radweges verbracht", erklärt die Fördervereinsmitarbeiterin.

Wer touristische Informationen im neuen Büro erhalten möchten, fällt die Informationsstelle noch nicht sofort ins Auge. Das liegt daran, dass das Vereinslogo aufgrund der aktuell niedrigen Temperaturen nicht angeklebt werden konnte. Sobald es die Temperaturen erlauben, werde dies jedoch nachgeholt, versichert Mitarbeiterin Christiane Christiane Förster weiter.

Neben dem Betrieb der Touristeninformation kümmern sich die Mitglieder des Vereins Schlaubemündung-Odertal um Wirtschaftsförderung sowie die Standortentwicklung Brieskow-Finkenheerds. Im neuen Fördervereinsbüro in der Lindenstraße hat bereits ein Unternehmerstammtisch und außerdem die Mitgliederversammlung des Fördervereins stattgefunden.

Die Öffnungszeiten des Tourismusbüros sind Dienstag von 13 bis 17 Uhr, Donnerstag von 10 bis 18 Uhr sowie Freitag von 10 bis 13 Uhr. Die Telefonnummer ist 033609-728811 und die Internetadresse lautet www.schlaubemuendung-odertal.de.