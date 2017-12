Spannende Liebesstory geht weiter

Janet Neiser

Bremsdorf (MOZ) Um Liebe, Prostitution und Kriminalität geht es in der Buchreihe "Mira". Die steht an diesem Freitag im Mittelpunkt der Buchlesung im Dorfgemeinschaftshaus Bremsdorf. Die Geschichte beginnt im Jahr 1992 und spielt in der Grenzregion Polen - Deutschland.Mira, eine Prostituierte aus Slubice, und Colin, ein Unternehmersohn aus Frankfurt, treffen aufeinander und verlieben sich. Doch es gibt da auch noch Juri. Liebesstory, Krimi? "Mira" ist beides.

Nach der Lesung des ersten Teils "Wer bist du" und des zweiten Teils "Schatten" im März präsentiert die junge Autorin Anne-Katrin Schmidt, die aus der Region stammt, nun den dritten Teil "Wo bist du". Die Geschichte von Mira und Colin geht also weiter. "Und es wird spannend", versichert Heidrun Tuschel aus Bremsdorf, die hofft, dass Lesung gut besucht sein wird. "Dem dritten Teil kann man auch folgen, wenn man die ersten zwei Teile nicht kennt", fügt sie hinzu.

"Das Schreiben ist ein Hobby von mir", sagt Anne-Katrin Schmidt, die in Grunow aufgewachsen ist und die Albert-Schweitzer-Oberschule in Beeskow besuchte. Seit der Veröffentlichung ihres ersten Romans im September 2015 hat die 34-Jährige viel positives Feedback bekommen. "Sogar meine Eltern werden darauf angesprochen", freute sich die junge Autorin bereits im vergangenen Jahr über die Welle der Anteilnahme an ihrer Arbeit.

"Mira", Buchlesung Teil 3, Freitag, 19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Bremsdorf