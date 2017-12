Traditionelle Stiefelsuche

Sabine rakitin

Bernau (MOZ) Am Mittwoch ist es soweit. Fast 400 Stiefel wurden von Gewerbetreibenden festlich geschmückt und mit schmackhaften und ausgefallenen Gaben befüllt. Von 14 bis 18 Uhr können sich die kleinen Stiefelsucher auf den Weg machen und ihre Stiefel in den Schaufenstern der Innenstadt aufspüren. Der Nikolaus wird bei der Stiefelsuche helfen und Gedichte mit einer süßen Kleinigkeit belohnen. Die Innenstadthändler und Stiefelpaten haben ebenfalls einige besondere Aktionen zu bieten. Und in der Bürgermeisterstraße wartet die Nikolausstation - mit nostalgischem Kinderkarussell und großer Modelleisenbahn.