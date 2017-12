Marmelade hilft Äthiopien

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Gleich zwei turbulente Tage liegen hinter den Mitarbeitern und Bewohnern des Evangelischen Seniorenzentrums "Haus Abendfrieden". Am Freitag gab es eine große Ehrung für die Leiterin Gabriele Schulz. Sie bekam das "Goldene Kronenkreuz", eine hohe Auszeichnung der Diakonie zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Pfarrerin Friederike Pfaff-Gronau war extra aus Potsdam zum Gottesdienst angereist.

Am Sonnabend ging es mit den Adventsmarkt im Haus weiter. Dazu waren auch Angehörige und Nachbarn eingeladen. Jedes Jahr holen die Heimmitarbeiter am Sonnabend vor dem ersten Advent die weihnachtlichen Gerüche ins Haus, weil viele Bewohner nicht mehr selbst die Weihnachtsmärkte besuchen können. Vor dem Haus wurden Bratwürste gegrillt, im Foyer Waffeln gebacken. Dazu gab es Stände mit Geschenkideen, zum Beispiel Keramik von der Gärtnerei Syringa, Tücher von der M & S-Boutique und Wein vom Weinhandel Sojeaux, die Heimmitarbeiterinnen im Kommission verkauften oder Selbstgebasteltes von Kollegen. Im Vorfeld fertigen die Ehrenamtlerinnen Eleonore Porsche, Ruth Engel, Doris Sy und Jutta Senz immer fleißig festliche Accessoires an.

Anke Rückert bot auf dem Adventsmarkt verschiedene Sorten selbstgemachter Marmelade an. Die Mitarbeiterin des Seniorenzentrums engagiert sich seit vielen Jahren für ein ehrenamtliches Spendenprojekt für die ärmsten Länder der Welt des Landesausschusses für Innere Mission. Die Einnahmen aus dem Marmeladenverkauf kommen Äthiopien zugute. Dass sie auch dort ankommen, davon überzeugt sich Anke Rückert selbst. Die Woltersdorferin besucht im April Projekte in Äthiopien wie Trinkwasseranlagen, Brunnen, Kitas und Schulen, die mit Spendengeldern errichtet wurden. Auch die Gehälter von Ärzten und Pflegern in der Buschklinik werden davon finanziert. Seit 25 Jahren setzt sich Anke Rückert dafür ein.