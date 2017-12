Keramik und Bilder in der Dampfbäckerei

Kleine Kunstwerke: Besucher bewundern die in der Keramikausstellung in der Alten Dampfbäckerei.Seelow gezeigten Arbeiten von Hobby-Künstlern. © Foto: Johann Müller

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) In den Räumen der Begegnungsstätte Alte Dampfbäckerei drängten sich am Sonntag Nachmittag die Besucher zur Eröffnung der diesjährigen Keramikausstellung. Es ist die bereits 25. Jahresschau der Hobby-Künstler. Sie wird durch Malerei und Zeichnungen junger und gestandener Hobby-Maler ergänzt.

Ein Vierteljahrhundert Keramikausstellungen der Offenen Keramikwerkstatt Seelow - das war Vize-Bürgermeister Jörg Krüger am Sonntag Nachmittag einen besonderen Dank wert: Vor allen an den Initiator, Keramikermeister Norbert Berwald, und seine Nachfolgerin Ute Hammel.

Deren Schützlinge - es sind das Jahr über Hunderte, die in Zirkeln und Arbeitsgemeinschaften, aber auch in offenen Gruppen in die Werkstatt kommen -haben die Jubiläumsschau mit ihren Leihgaben erst möglich gemacht. Dafür bedankte sich Ute Hammel nach dem stimmungsvollen musikalischen Veranstaltungsauftakt durch den Sachsendorfer Chor "a noi cantare" unter Leitung von Wolfgang Wolter.

Die Hobby-Künstler aus der Letschiner Selbsthilfegruppe "Sonnenschein" stellen erstmals auf der Keramikschau aus. Andere, wie die Senioren aus der Seelower Tagesstätte der Diakonie oder Grundschüler der Stadt, sind schon alte Ausstellungs-Hasen.

Steffi Zimmermann, Erzieherin in der Kita "Dolgeliner Zwerge", bedankte sich mit einem großen Wellness-Geschenk-Paket namens ihrer Kollegen für die tolle Zusammenarbeit bei Ute Hammel. Schon Zwei- bis Dreijährige führt die Leiterin der Keramikwerkstatt an die kreative Arbeit mit Ton heran. Davon zeugen Arbeiten in der Ausstellung.

"Wir haben unseren eigenen 15. Geburtstag verpasst und sind froh, uns jetzt mit präsentieren zu können", sagte am Ende des offiziellen Teils der Ausstellungseröffnung Christina Kloke. Die ehemalige Kunstlehrerin leitet den 2001 gegründeten Mal- und Zeichenzirkel, der seinen Sitz in der Alten Dampfbäckerei hat. In ihren Bildern, die im großen Ausstellungsraum im Obergeschoss zu sehen sind, hätten die Hobby-Künstler einen Ausflug in die abstrakte Malerei unternommen, erklärte Kloke. Sie nannte speziell zwei Mitstreiterinnen, die von Anfang an im Zirkel dabei sind: Die Marxdorferin Petra Lebinsky und Diane Prügel aus Sophienthal.

Großes Lob zollte die Leiterin des Mal- und Zeichenzirkels den Mädchen und Jungen aus der großen Gruppe der Dolgeliner Kita. Die Bilder, die sie in der Alten Dampfbäckerei gemalt haben und die in deren Clubraum ausgestellt sind, seien "kleine Kunstwerke", so Christina Kloke. In den in Grün, Gelb und Brombeerfarbe gehaltenen zehn Bildern präsentieren sich die "Dolgeliner Zwerge" als kleine Impressionisten.

Die Ausstellung ist bis zum dritten Advent montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und am 16. und 17. Dezember zum Seelower Weihnachtsmarkt zu sehen.