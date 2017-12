Kita-Anbau mit neuem Entwurf

Nadja Voigt

Bliesdorf (MOZ) Die Investitionsliste des Amtes Barnim-Oderbruch für das kommende Jahr steht. Nun soll auch endlich der Erweiterungsbau der Kita Bliesdorf in Angriff genommen werden. Seit Jahren muss dort eine Wohnung angemietet werden, um die Hortkinder zu betreuen.

In Größenordnungen soll in die Kinderbetreuung in Bliesdorf in den kommenden beiden Jahren investiert werden: Für 2018 schlägt der geplante Neubau mit rund 50 000 Euro zu Buche, im darauffolgenden Jahr sollen es rund 360 000 Euro werden. Geplant ist, die Kita durch einen Anbau zu vergrößern.

"Die Kita läuft seit Jahren mit Ausnahmegenehmigung", berichtet Helge Suhr, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes. Seit Jahren ist der Hortbereich in einer angemieteten Wohnung untergebracht. Das sei zwar eine Lösung, die bisher gut funktioniert hat, allerdings müsse die "Liebe Liesel" ohne Lagerräume auskommen. Auch fehle ein richtiges Büro für die Leiterin. "Dort musste sehr viel provisorisch geregelt werden", so der Amtsleiter im Amt Barnim-Oderbruch. "Der Erweiterungsbau ist schon lange vorgesehen. Leider haben wir ihn lange nicht umsetzen könne, weil die Fördersätze schlicht zu unattraktiv waren", so Helge Suhr. Die bereits beantragte Baugenehmigung sei ausgelaufen, deshalb müsse das Verfahren nun neu aufgerollt werden. "Jetzt sind auch die Fördersätze attraktiver", berichtet Suhr.

Aus dem Bundesprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung 2017/2020 sollen nun Gelder fließen und den Anbau möglich machen. Dieser soll im Stil des vorhandenen Baus erfolgen. Seit 2001 befindet sich die Einrichtung im Pappelweg. Elke Will ist seit 2013 Leiterin der Kita "Liebe Liesel" und seit 1991 dort beschäftigt. Damals war die Einrichtung noch am Dorfanger. Im Pappelweg fühlen sie und ihre Kollegen sich gut aufgehoben, wissen ihren Neubau und die gute Ausstattung zu schätzen, so Elke Will. Wenn da nur die Platzprobleme nicht wären.

70 Kinder werden in der "Lieben Liesel" betreut, darunter allein 25 Kinder im Krippenbereich. Acht Erzieherinnen und zwei technische Kräfte sorgen für die Betreuung der Kinder zwischen 6 und 17 Uhr. Und das an zwei Standorten. Und vor dem Hintergrund einer vollen Voranmeldeliste. Sehr aufwendig ist zudem, dass die Kinder ein- bis zweimal im Monat mit Bussen in die Sporthalle Neulewin gebracht werden, um sich dort sportlich zu betätigen. "Das ist ein wichtiger Bildungsbereich", macht Elke Will deutlich. Deshalb ist der im Neubau geplante Bewegungsraum so wichtig. Darüber hinaus sind Gruppenräume für den Hort und den Kindergartenbereich, Sanitäranlagen und ein Lagerraum geplant. "Auch könnten wir den großen Raum für Elternversammlungen, Feste und Feiern gut nutzen. Und die Kinder könnten mal einen Parcours dort aufbauen und ihn stehenlassen und müssten ihn nicht wieder gleich abbauen", so Elke Will weiter. Die Kinder, die in der Einrichtung betreut werden, kommen mehrheitlich aus der Gemeinde Bliesdorf aber auch aus Gottesgabe und Altfriedland. Zudem lasse das Asylbewerberheim die Zahlen steigen, berichtet die Leiterin.

Rund 300 Quadratmeter mehr würden mit dem neuen Anbau zur Verfügung stehen. Ein Gestaltungsvorschlag von einem Ingenieurbüro liegt bereits vor. Der muss aber nun noch einmal überarbeitet werden. Denn dort, wo der Neubau entstehen soll, liegt der Auslauf vom Rodelberg. Wie Helge Suhr bestätigt, liegt der Gemeinde viel daran, diesen Rodelberg für die Bliesdorfer Kinder zu erhalten. "Mit dem Neubau würden wir den Auslauf beschneiden", erklärt Helge Suhr das Problem. Deshalb müsse nun eine neue Variante des Anbaus gezeichnet werden, der dann parallel zum Auslauf verläuft. Der Leiter des Bau- und Ordnungsamtes in Wriezen rechnet damit, dass bis Januar die neuen Entwürfe vorliegen. Bis Ende März muss dann auch der Fördermittelantrag eingereicht werden, so Suhr weiter.