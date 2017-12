Cafémusik aus China und Syrien

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zu zwei Runden "Frankfurter Cafémusiken" lädt am zweiten Advent um 14 und 16 Uhr wieder das Museum Viadrina ein. Das Programm aus unterhaltsamen Geschichten und Musik, die auf historischen Instrumenten aus der Reka-Sammlung gespielt wird, hat bereits Tradition. In diesem Jahr wird der Frankfurter Musiker Sven Loichen im schönen Kurfürstensaal des Museums internationale Weihnachtslieder vorstellen. Die sprachliche Bandbreite reicht von ukrainisch über finnisch und schwedisch bis zu einem syrischen Lied. Die größte Herausforderung hat sich Loichen mit einem chinesischen Text selbst gesetzt, sein Favorit ist eine bolivianische Melodie. Zudem werde es eine Vorführung in einer Sprache geben, "die bisher noch kein Mensch gehört hat", kündigt der Musiker an.

Das internationale Programm lehnt sich an die Weihnachtausstellung mit Krippen aus aller Welt an, die derzeit im Museum Viadrina zu sehen ist.

Der Eintritt zu den Cafémusiken beträgt zehn Euro, inklusive einem Kaffeegedeck. Das Museum befindet sich in der Carl-Philipp-Emanuel-.Bach-Straße 11, Tel.: 0335 40156-29