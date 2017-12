Zum Jubiläum ein neues Tanzmärchen

Thomas Berger

Rüdersdorf (MOZ) Trotz Zitterpartie hat die Erkneraner Ballettschule Balancé ihre traditionelle Galaveranstaltung auch zum 25-jährigen Bestehen an bewährter Stelle austragen können. Mehrere Hundert Gäste erlebten die zwei Vorstellungen Sonnabend und Sonntag im Kulturhaus Rüdersdorf.

Es gab in den zurückliegenden Jahren neben anderen schon "Das Dschungelbuch", "Die Schneekönigin" oder "Ronja Räubertochter". Diesmal, im silbernen Jubiläumsjahr, hat sich das Team unter Leitung von Sabine Schlösser beim Tanz-Märchen für "Der gestiefelte Kater" entschieden. Wer nun die beiden gelungenen ersten Auftritte des großen Werkes miterlebte, bekam einen Eindruck, welch immense Arbeit in so einer Inszenierung steckt. Schließlich gilt es nicht nur um den Anspruch, mit tänzerischen Mitteln eine ganze Geschichte zu erzählen. Auch das Bühnenbild hat etliche Stunden in der Umsetzung und zuvor Ideenkraft erfordert.

Gerade zum 25. Geburtstag der Ballettschule, betonte Moderator Ralf Schlösser, habe seine Frau unter keinerlei Umständen einen Ortswechsel für die zweieinhalbstündige Großveranstaltung in Kauf nehmen wollen, obwohl sich gewisse Probleme mit der insolventen Kultur GmbH als Träger des Kulturhauses schon länger abzeichneten. Am Ende wurde eine Zitterpartie daraus, die noch bis in die letzten Tage mit hektischen Telefonaten anhielt, berichtete er. Schließlich ging alles gut aus: An seit 23 Jahren in dieser Form bewährten Stelle erlebten die Besucher einen tänzerischen Reigen höchster Klasse. Schon die Jüngsten, kaum ein paar Monate in der stetig wachsenden Tanzfamilie, zeigten, was sie inzwischen gelernt haben. Bei den älteren Tänzerinnen ist es die hohe Kunst schon langjährigen Trainings.

Viele Hundert Mädchen haben in dem Vierteljahrhundert die Ausbildung durchlaufen, erinnerten Schlössers. Einige haben sogar beruflich diesen Weg eingeschlagen, sind mittlerweile selbst gestandene Tanzpädagogen. Und andere Ehemalige bringen inzwischen den eigenen Nachwuchs vorbei. Gedankt wurde auch den Eltern, von denen viele nicht nur Chauffeure und treuste Gäste bei den Auftritten sind, sondern als Helfer bei Großaktionen aktiv vor und hinter den Kulissen mitwirken.

"Aufforderung zum Tanz", mit dem das Programm beginnt, stammt aus der gleichnamigen Gala vor 15 Jahren zum Zehnjährigen. In der "Ballettstunde" vor der Pause reihen sich außerdem Walzer und Polka, ein Sirtaki als Abstecher in die Folklore oder ein getanztes Picknick der Kinder aneinander. Dennoch ist das Märchen zweifellos der Höhepunkt. Einfallsreich hat das Team die Abenteuer des Müllerburschen Hans und seines listenreichen Katers in Szene gesetzt.

Stolz auf die eigene Tochter war Christine Langer aus Woltersdorf. Charlotte tanzt seit einem dreiviertel Jahr, die ganze Familie ist gekommen - so wie Edith Kuchta aus Berlin, die eine Enkelin unter den Tänzern hat.