"Seehofer wird das Soziale betonen"

Berlin (MOZ) Die CSU betont ihre Einigkeit. Albrecht von Lucke glaubt aber nicht, dass das lange hält. Der Politikwissenschaftler von den "Blättern für deutsche und internationale Politik" sieht im Gespräch mit Mathias Puddig schon den nächsten Konflikt - mit der SPD.

Herr von Lucke, die CSU hat am Montag viel Harmonie gezeigt - wie lange kann das halten?

Das hält bestenfalls ein Jahr, denn es ist nur die Simulation von Harmonie zwischen Seehofer und Söder. Aber das gemeinsame Ziel ist eine erfolgreiche Landtagswahl. Alle Seiten haben diesen Wunsch, vor allem aber Markus Söder. Horst Seehofer hat ihm quasi den schwarzen Peter zugespielt: Jetzt ist Söder in der Pflicht. Er muss bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr ein Ergebnis zutage fördern, das, wenn es schon nicht die absolute Mehrheit ist, dann aber deutlich über den 38 Prozent der aktuellen Umfragen liegt. Wenn Söder das nicht schafft, sind auch seine Tage schnell gezählt.

Was aber kann da ein Wechsel an der Spitze bewirken? Glauben Sie, dass Söder den Hauch einer Chance hat?

Das glaube ich durchaus. Die CSU war auch durch die unklare Führungsfrage geschwächt. Ihre Zerstrittenheit stellte ein Riesenproblem dar. Und ich glaube, Seehofer will nicht ein Jahr lang als Störenfried wahrgenommen werden. Insofern ist die jetzige Lage für die CSU sogar die stärkste: Seehofer bleibt in Berlin und spielt dort eine wichtige Rolle in möglichen Verhandlungen und vielleicht darüber hinaus als Minister, auch wenn er dem jetzt noch eine Absage erteilt. Söder übernimmt Bayern, und dann wird man sehen, wie sehr er von dort aus einen so populistischen Kurs fahren kann, der der AfD wieder Wähler abnimmt.

Sind die inhaltlichen Unterschiede zwischen Seehofer und Söder denn so groß?

Söder steht weiter rechts als Seehofer. Er wird noch stärker versuchen, die rechte Flanke zu schließen. Generell haben wir in Berlin aber schon immer einer kollegialer auftretende CSU gehabt. Natürlich kann sie hier nicht so krachledern auftreten wie in Bayern - sie muss sich ja auch in eine Koalition mit der SPD begeben. Seehofer wird allerdings versuchen, das Soziale stärker zu betonen. Er will als Partei der kleinen Leute wahrgenommen werden - auch das nicht zuletzt gegen die AfD.

Wie wirkt sich das auf die Regierungsbildung im Bund aus?

Die starke Figur der CSU, Horst Seehofer, ist noch nicht final geschwächt. Das Lager hinter ihm - Dobrindt, Scheuer, Aigner - ist noch immer einflussreich. Söder hingegen ist allein auf die Landtagsfraktion gestellt. Aus Seehofers Berliner Stärke folgt, dass die CSU hier sehr deutlich auftreten wird. Das wird das Leben für die SPD schwerer machen. Denn auch Söder wird aus Bayern sehr deutlich machen, dass die sozialdemokratischen Bäume in Berlin nicht in den Himmel wachsen dürfen.

Was heißt das für Angela Merkel?

Sie wird einerseits erleichtert sein, mit Seehofer eine starke Kraft in Berlin zu haben, die sie gegebenenfalls auch noch einmal als Minister in die Verantwortung nehmen kann. Die Frage wird aber andererseits sein, ob sich die CSU weiter primär auf die Innere Sicherheit kapriziert. Dafür spricht viel, aber Seehofer wäre dafür nicht unbedingt der geeignete Mann. Er hat sich als Sozialpolitiker einen Namen gemacht ...

... und steht deswegen in Konkurrenz zur SPD?

Genau! Das wird ein harter Kampf werden zwischen den beiden geschwächten "Sozialparteien" SPD und CSU. Da wird vor allem die CDU aufpassen müssen, dass ihr noch ein gutes Stück vom Kuchen bleibt - außer der vierten Kanzlerschaft für Angela Merkel.