Geschenke für Eberswalder Kinder

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Für Kinder aus Eberswalder Familien, in denen jeder Cent umgedreht werden muss, hat die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) eine besondere Adventsaktion gestartet. Das Unternehmen ruft dazu auf, den von der chronischen Geldnot ihrer Eltern betroffenen Mädchen und Jungen mit den "Eberswalder Weihnachtspäckchen" eine kleine Freude zu bereiten. "Unser gemeinsames Ziel sollte sein, dass kein Gabentisch leer bleibt", sagt Claudia Riethbaum, die bei der WBG für die Öffentlichkeitsarbeit und das Genossenschaftsleben zuständig ist. Der Appell, den Bedürftigen vor der eigenen Haustür zu helfen, richtet sich nicht nur an die etwa 5000 Eberswalder, die in den 3600 WBG-Wohnungen leben. Wer immer mitmachen wolle, sei herzlich dazu eingeladen. Bis einschließlich 11. Dezember werden im Genossenschaftshaus an der Ringstraße 183 im Stadtteil Finow verpackte Geschenke entgegengenommen. Im Eingangsbereich steht übrigens auch wieder der WBG-Wunschbriefkasten.

Das Unternehmen hofft, dass 150 Päckchen zusammenkommen. Diese werden am 12. Dezember ab 14 Uhr auf der Weihnachtsfeier im Dietrich-Bonhoeffer-Haus an der Potsdamer Allee 35 verteilt. Die WBG unterstützt diese Zusammenkunft seit Jahren finanziell und weitet ihr Engagement in Absprache mit Jörg Renell, dem Leiter des evangelischen Gemeindezentrums im sozialen Brennpunkt Brandenburgisches Viertel, mit ihrem Einsatz für die "Eberswalder Weihnachtspäckchen" aus.

Die Geschenke, darauf weist Claudia Riethbaum hin, sollten den Wert von acht Euro pro Päckchen nicht übersteigen. Überdies sei wichtig, dass sich der Inhalt für Mädchen und Jungen gleichermaßen eigne. Die WBG bittet alle Unterstützer der Aktion darum, auf Lebensmittel oder Süßigkeiten zu verzichten. "Stattdessen freuen sich Kinder über Kuscheltiere, Bastelmaterialien, Ausmalbücher, Malstifte, Stickerhefte, Comic, Spielkarten, Spiel oder Knete", gibt die Öffentlichkeitsarbeiterin des Unternehmens ein paar Anregungen. Es wäre überdies hilfreich, wenn auf den Päckchen ein Vermerk mit einer Altersempfehlung angebracht werden könnte. Vorstellbar seien die Abstufungen zwei bis vier Jahre, fünf bis neun Jahre oder ab neun Jahre. "Das erleichtert die Übergabe der Geschenke ungemein", sagt Claudia Riethbaum. Die WBG habe sich bei ihrer Aktion von der Initiative "Weihnachten im Schuhkarton" inspirieren lassen, bei der für arme Kinder überall in der Welt gesammelt werde.

Während die Genossenschaft mit den "Eberswalder Weihnachtspäckchen" Neuland betritt und auf eine tolle Resonanz hofft, hat der Wunschbriefkasten bereits Tradition. "Unser Haus wird jedes Jahr aufs Neue im Advent zur Außenstelle des Weihnachtspostamtes in Himmelpfort", verrät die Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit und das Genossenschaftsleben. Bis zum 15. Dezember würden die Wunschzettel gesammelt - und danach so pünktlich zum Weihnachtsmann geschickt, dass dieser noch antworten könne.