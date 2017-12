Vier Tote binnen weniger Stunden entdeckt

dpa

Berlin (dpa) Binnen weniger Stunden haben Polizei und Feuerwehr in Berlin vier Tote entdeckt. In allen Fällen sind die Todesumstände noch nicht vollständig geklärt, wie es am Dienstagmorgen hieß. Zwei Menschen sind wahrscheinlich bei Bränden ums Leben gekommen. Ein Obdachloser starb am S- und U-Bahnhof Frankfurter Allee. Auch in Neukölln wurde ein Toter gefunden.

Am Montagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Charlottenstraße in Lankwitz gerufen. Dort stand eine Wohnung im dritten Stock eines viergeschossigen Hauses in Flammen. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte eine tote Frau. In der Nacht zum Dienstag brannten in einer Erdgeschosswohnung in der Krummen Straße in Berlin-Charlottenburg Einrichtungsgegenstände. Auch dort entdeckte die Feuerwehr eine Leiche. Laut "B.Z." handelt es sich um einen Mann. In beiden Fällen waren die Brandursache ebenso wie die Todesursache noch unklar.

Am S- und U-Bahnhof Frankfurter Allee wurde am frühen Dienstagmorgen ein toter Mann gefunden. Nach erstem Ermittlungsstand gebe es keine Hinweise auf ein Verbrechen, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Laut "B.Z." handelt es sich bei dem Mann um einen Obdachlosen. Er wurde unter der Bahnbrücke entdeckt.In Neukölln wurde am frühen Dienstagmorgen eine tote Person gefunden. Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte eine Polizeisprecherin. Bei dem Toten soll es sich um einen Mann handeln. Ersten Angaben zufolge wurde er in einem Hausflur in der Netzestraße gefunden.