Drei Autos beschädigt

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Unbekannte haben sich in Storkow an gleich drei Autos zu schaffen gemacht. Alle Taten wurden am Sonntagvormittag festgestellt. Auf einem Parkplatz am Bahnhof entdeckten Streifenbeamte zwei Wagen mit eingeschlagenen Scheiben. Hinweise auf gestohlene Gegenstände gab es zunächst nicht. Ein Fahrzeug musste sichergestellt werden, weil der Halter des VW nicht zu erreichen war. Außerdem stellte der Besitzer eines anderen VW fest, dass sein Auto in der Ernst-Thälmann-Straße beschädigt war. Offenbar hatten unbekannte versucht, den Wagen zu stehlen. Sachschaden dort: etwa 1000 Euro.