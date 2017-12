Schüler stürmen neuen Bolzplatz

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) "Spielen, spielen, spielen!" Länger wollen die Jungen und Mädchen der Grünheider Grundschule nun wirklich nicht warten. Seit Monaten haben sie den Tag herbeigesehnt, an dem sie ihren neuen Ballspielkäfig nutzen können. Nun ist ihre Geduld am Ende. Pünktlich um 9.40 Uhr haben sie sich am Montagmorgen vor der 13 Mal 15 Meter großen Umfriedung eingefunden. Schulförderverein, Gemeinde und Schulleitung haben zur feierlichen Eröffnung der Spielanlage eingeladen. Und jetzt fordern die Kinder mit freudigen Sprechgesängen die Freigabe.

Der Jugendkoordinator Martin Wiegold bändigt mit ein paar spontanen Kniebeugen die Energie der Mädchen und Jungen. Und dann ist es so weit. Nicole Haase, die Vorsitzende des Fördervereins, spricht den entscheidenden Satz: "Nach der langen Zeit des Bauens könnt ihr den Platz jetzt in Besitz nehmen." Genau 43 876,44 Euro hat die Anlage nun gekostet. 10 000 bis 13 000 Euro gibt der Förderverein dazu, den Rest zahlt die Gemeinde.

Die Gemeinde hat gleich noch einen Fußball und einen Basketball spendiert. Doch bevor die Kinder auf den Platz stürmen dürfen, muss Schulleiterin Sabine Wilde-Balzer den Elan erneut dämpfen. "Es gibt Regeln", betont sie. Keinesfalls dürfen alle 380 Kinder gleichzeitig hinein. Der Belegungsplan für die Pausen hängt schon an der Schultür. "Sonst würden ja immer nur die großen Jungs spielen", erklärt Wiegold. Eric (9) gehört zu den ersten, die über den Platz flitzen dürfen. Routiniert wirft er mit dem Basketball ein paar Körbe. "Ich finde den Platz total schön, man kann sich austoben", sagt er.

Kleine Nachbesserungen wird es noch an den Türen geben, kündigt Martin Wiegold an. Nicole Haase ist glücklich, dass der Platz dennoch eröffnet wurde. "Wir haben ja schon vor drei Jahren begonnen, das Geld zu sammeln. Und die Spenden dürfen maximal zwei Jahre aufgehoben werden", verdeutlicht sie.

Eigentlich sollte der Platz bereits zum Beginn des Schuljahres fertig sein. Aufgrund von Missverständnissen mussten dann jedoch die Fußballtore noch einmal gegen Modelle mit aufmontiertem Basketballkorb ausgetauscht werden. Zudem standen die Tore zunächst zu dicht zusammen, wurden mehrmals die falschen Netze für die Metallumfriedung geliefert.