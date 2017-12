Neben der Kita wird ein Löschteich gebaut

Anke Beißer

Rauen (MOZ) Die Bauverwaltung des Amts Spreenhagen hat endlich eine Firma gefunden, die auf dem umzäunten Grundstück neben der Rauener Kita "Heidehaus" im Luchweg einen Löschteich anlegt. Die erforderliche Fläche ist abgesteckt, dieser Tage soll der Bagger anrücken. Wie viel das Projekt jetzt kosten wird, wollte Bauamtsleiter Sebastian Hackel lieber nicht in der Zeitung lesen, damit es in den Köpfen der Firmeninhaber nicht als Maßstab festsetzt. Denn die Gemeinde muss viel tiefer in die Tasche greifen, als noch vor vier oder fünf Jahren bei einem vergleichbaren Projekt. "Die Preise sind um mehr als das Doppelte gestiegen, das teuerste Angebot lag bei 85 000 Euro. 2011 wurden noch 22 000 Euro berechnet."

Bei einer Brandverhütungsschau durch den Landkreis wurde die Löschwasserversorgung bezüglich der Kita kontrolliert. Da es in dem Bereich von Rauen keine Tiefbrunnen gibt - das Areal ist zu trocken - wurde der Ist-Zustand akzeptiert. Die Gemeinde hat seit Jahren eine Vereinbarung mit einem benachbarten Anwohner, der im Notfall seinen Gartenteich zur Verfügung stellen und ihn nach einer Entnahme wieder befüllt bekommen würde. Dieser Wasservorrat liegt im vorgeschriebenen Umkreis von 300 Metern. Bei der Erweiterung der Kita wurde die Lösung vom Bauordnungsamt anerkannt.

"Jetzt war das so nicht mehr praktikabel, wurde ein Löschteich gefordert", sagt Amtsdirektor Joachim Schröder. Der ist nun so dimensioniert, dass binnen zwei Stunden 96 Kubikmeter Wasser zur Verfügung stehen.