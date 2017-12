Mehr Zulauf als in den Vorjahren

Thomas Berger

Prädikow (MOZ) Mit dem Adventsmarkt am Sonntagnachmittag hat der Förderverein Dorfkirche Prädikow seinen Veranstaltungsreigen 2017 geschlossen. Der Saisonabschluss mit einer großen Zahl von Besuchern hätte erfolgreicher kaum sein können.

"So voll war die Kirche wohl noch nie!", sagte Vereinsvorsitzende Simona Koß mit freudestrahlendem Gesicht, als sie noch einmal schnell nach Hause eilte, um in Sachen Versorgung für ein oder zwei Details Nachschub zu holen. Zwar hatten die Mitglieder und Freunde des Vereins wieder gebacken, waren reichlich Kaffee und Glühwein vorbereitet. Doch der regelrechte Ansturm überwältigte die Organisatoren beinahe. An die 50 Zuhörer saßen zur Mitte des nachmittäglichen Treibens allein beim Mitsing-Konzert in den Bankreihen. Einige Gäste, die nicht ganz so viel Zeit mitgebracht hatten, waren da schon wieder entschwunden, und wieder andere hielten sich noch an jenen Weihnachtsmarktständen auf, die bereits entlang des Weges zum Kirchenportal zum Verweilen einluden.

Im leicht vorgewärmten Innenraum der einstigen dörflichen Basilika lockte weitere Auswahl - von Kissen und warmen Socken über allerlei weihnachtliche Deko bis hin zu den äußerst kunstvollen Fröbelsternen und Origami-Teelichtern, die Andrea Janz aus Lebus mitgebracht hatte. Diverse Aktionen wechselten sich im Laufe des Nachmittags ab. So trat unter anderem der Weihnachtsmann auf, um seine Geschenke, Simona Koß dabei als Assistentin wirkend, an die Kinder und Senioren zu verteilen. Auch ein Märchen gab es später noch.

Höhepunkt des bunten Treibens war aber zweifellos das Mitmach-Konzert, zu dem sich einige Sängerinnen und Sänger der Kreismusikschule unter Leitung von Norbert Diaz de Arce eingefunden hatten. Mal solo, dann wieder als Duett oder von allen gemeinsam erklangen bekannte und weniger vertraute Weisen, begleitet am Piano von Ricarda Süß. Diaz de Arco steuerte zwei zeitlos aktuelle Kästner-Gedichte zur Weihnachtszeit bei. Und wenn wieder das Signal zum Mitsingen kam, fiel das Publikum engagiert-kraftvoll in Lieder wie "Alle Jahre wieder" ein.