Der Schubs auf den richtigen Weg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Viel Dank und Anerkennung erhielten die Mitarbeiter der Jugendberufsagentur am Montag von Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst. Die Einrichtung, die Hilfen für Jugendliche bündelt, gilt als Vorbild im ganzen Land.

Nur 16 nicht vermittelte Jugendliche zu Beginn dieses Ausbildungsjahres, das ist die Erfolgsmeldung die Jochem Freyer, Leiter der Frankfurter Arbeitsagentur verkünden konnte, als er am Montagmittag Ministerpräsident Dietmar Woidke und Bildungsministerin Britta Ernst empfing. "Landesweit waren es 1160. Dass Frankfurt so gut dasteht, ist auch ein Verdienst der Jugendberufsagentur", ist sich Freyer sicher.

Vor drei Jahren wurde die Frankfurter Jugendberufsagentur als erste im Land eröffnet. Hilfen, die die Jugendlichen zuvor entweder im Jugendamt oder der Berufsberatung der Arbeitsagentur oder im Jobcenter erhalten hatten, kommen seitdem aus einer Hand. Hinzu kommen Angebote der Sucht- und Schuldnerberatung und vieles mehr. "Keiner dieser Partner könnte allein so erfolgreich sein wie die JBA", zeigt sich Bernd Becking überzeugt. Der Geschäftsführer der Regionaldirektion der Arbeitsagentur dankte den Partnern in Frankfurt für die erfolgreiche Kooperation, mit der sie Innovationsgeist und Experimentierfreude bewiesen hätten.

Wie diese im Alltag der Jugendberufsagentur umgesetzt werden, davon konnte sich die Potsdamer Delegation unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei Gesprächen mit Mitarbeitern und betreuten Jugendlichen überzeugen. Die jungen Männer und Frauen können oder wollen aus verschiedenen Gründen nicht mehr zur Schule gehen und werden im Rahmen der Schulpflicht von freien Trägern auf mögliche Berufe vorbereitet. "Es gibt offensichtlich sehr unterschiedliche Gründe, woran es liegt, dass man nicht mehr zu Schule will", berichtete Ministerin Britta Ernst von den Gesprächen. Umso wichtiger sei es, dass all die Hilfsakteure Hand in Hand arbeiten.

Dass es einige Anstrengung gekostet hat, diese gemeinsame Arbeit im Alltag einzuüben, davon berichtete Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich. Die Mitarbeiter aus den verschiedenen Behörden hätten durchaus unterschiedliche Ansätze in der Arbeit mit den Jugendlichen gehabt. "Inzwischen wissen sie voneinander, wie der andere tickt", sagte Ullrich. Man pflege vor allem Umgangsformen, die Vertrauen schaffen und sorge für eine fürsorgliche Begleitung. "Wir lassen die Jugendlichen nicht von der Hand und mancher braucht auch noch einen Schubs, um den richtigen Weg zu gehen."

So gut wie diese Kooperation in Frankfurt zu funktionieren scheint, kann man sie doch nicht als Schablone auf das ganze Land übertragen, verdeutlichte Regional-Geschäftsführer Becking. So seien in Flächenlandkreisen die Angebote auf verschiedene Orte verteilt und man richte zentrale Sprechstunden für Hilfesuchende ein. Das Frankfurter Modell, in dem alle Angebote unter einem Dach gefunden werden, gebe es nur noch ein weiteres Mal im Land. Acht Jugendberufsagenturen existieren derzeit, drei weitere stehen kurz vor der Eröffnung.

Entgegen all der positiven Entwicklung steigt die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen. Im November 2015 waren 7,8 Prozent der jüngeren Ostbrandenburger im Bezirk der Arbeitsagentur ohne Arbeit, derzeit sind es 9,3 Prozent. Diese Entwicklung führt Agenturleiter Freyer auch auf die neu registrierten Flüchtlinge zurück. Die Integration von ihnen sieht er in der Jugendberufsagentur als eine zentrale Aufgabe der Zukunft.