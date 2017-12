Zwei Tage buntes Allerlei in Buckow

Thomas Berger

Buckow (MOZ) Zum 17. Mal reihen sich am kommenden Wochenende beim Buckower Weihnachtsmarkt die Hütten um die Weide vor dem Kino und der Touristinformation. Seit der ersten Auflage im Jahr 2000, die auf die Initiative der damaligen Mitarbeiterin Christine Herold zurück geht, organisiert das Team des Kultur- und Tourismusamtes den Weihnachtsmarkt vor der eigenen Haustür.

Geöffnet ist am Sonnabend von 13 bis 20 Uhr, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Leckeres Essen von Langos bis Wildschweinbraten, natürlich Glühwein in mehreren Varianten, Kunst und Handwerk zum Kaufen, Schauen und Ausprobieren und Mitmach-Angebote des Schulfördervereins präsentieren ein Angebot für die ganze Familie. Die Bläser des Buckow-Waldsieversdorfer Blasorchesters bringen weihnachtliche Atmosphäre auf den Platz, ergänzt durch Moderation und Musik von DJ Thomas Jahncke.

Weihnachtsmann Lenny mit Überraschungen für die Kinder darf auch nicht fehlen. Für alle Fans der "Kneip(p)-sisters" findet ein Konzert des beliebten Chores mit Schwung und Humor im Saal des alten Lindenhotels statt. Und wer gar Lust hat, das Tanzbein zu schwingen, kann das bei der Party unterm Weihnachtsbaum von 18 bis 20 Uhr tun.

Sonntagnachmittag führen die Kita-Kinder, ebenfalls schon einer Tradition folgend, ihr Weihnachtsprogramm in der Kirche am Marktplatz auf. Obgleich der Platz um die Weide in diesem Jahr noch kleiner als in den Vorjahren ist, sind alle beteiligten Akteure hoch motiviert, den Gästen wieder einen gemütlichen und abwechslungsreichen Weihnachtsmarkt zu bieten.

Die Touristinformation hat Sonnabend von 10 bis 20, Sonntag bis 18 Uhr geöffnet. Eine angenehme Gelegenheit zum Aufwärmen für Körper, Geist und Seele ist ein Besuch der Ausstellung im Obergeschoss des Fachwerkgebäudes. Barbara Störmer und Elke Wilke zeigen zauberhafte Bilder von der Märchenwiese, mit Fantasie, Farbkraft und Feingefühl.