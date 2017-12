Take it easy - Englisch im Alter

Katrin Hartmann

Eberswalde (MOZ) Die grauen Zellen im fortgeschrittenen Alter immer wieder zu aktivieren, fällt nicht allen leicht. Besonders wenn es um das Erlernen einer Sprache geht. Das hält die Teilnehmer des Englischkurses der Volkssolidarität nicht davon ab, seit Jahren ihr Vokabelwissen aufzufrischen.

Sie verstehen Trump. Gut sogar. Das kann wahrlich nicht jeder von sich behaupten. Nur geht es dabei um das, was er wortwörtlich sagt, nicht unbedingt um das, was der US-amerikanische Präsident meint. "Trump spricht einfaches Englisch", sagt Silvia Wawrzyniak und lächelt. "Das können wir gut verstehen. Er spricht langsam und einfache Sätze." Ihre Schüler im älteren Semester nicken. Aktuelle politische Ereignisse sind deshalb auch des öfteren Teil ihrer Englisch-Doppelstunde, die die Lehrerin der Volkssolidarität immer montags und donnerstags gibt.

90 Minuten, die sich bewährt haben und Freude bereiten, sagen ihre Schüler im fortgeschrittenen Alter über 60. "Ich hatte nie Englisch in der Schule", sagt Ursula Ebert, die mit ihrem Mann Rainer regelmäßig neue Vokabeln und Grammatik paukt. "Wir machen das ja freiwillig", sagt das Ehepaar aus Eberswalde.

Obwohl so einfach fällt es einem mit zunehmenden Alter dann doch nicht immer, gesteht Ursula Ebert ein. Aber die familiären Verhältnisse haben es so mit sich gebracht. Ihr Schwiegersohn Douglas ist Brite - ihre Tochter lebt deshalb jetzt mit ihrer Familie in der Nähe von Sheffield. Ein Grund mehr, die Britischen Inseln Jahr für Jahr zu erkunden, sagen die Eberts. "Von Groß Britannien haben wir jetzt wahrscheinlich schon mehr gesehen als von Deutschland", sagt Ursula Ebert und lacht. Da sei es natürlich angebracht, im Mutterland der Sprache auch etwas Englisch sprechen zu können, egal wie alt man sei. Und Schwiegersohn Douglas? "Der spricht mittlerweile auch ein paar Brocken Deutsch", sagt Ursula Ebert.

Alle Kursteilnehmer sind sich einig: Englisch ist Weltsprache. Überall, wo man hinkommt, sprechen die Leute Englisch. Wenn auch mit Ausnahmen und nicht immer perfekt, sagt Horst Arend, der leidenschaftlich gern reist. Erst kürzlich bei einer Reise nach Jordanien habe sich sein Vokabelwissen ausgezahlt. "Die jungen Leute haben fast alle Englisch gesprochen", berichtet der Eberswalder. "Irgendwie kommt man mit Englisch immer durch."

Das bestätigt auch Sabine Delzer, die den Kurs der Volkssolidarität bereits seit mehreren Jahren besucht. Sie erzählt von ihrem Sohn, der vor Kurzem in Frankreich war und dort mit vielen Franzosen ins Gespräch gekommen ist. Dabei sprachen diese nicht etwa nur Französisch, wie es vor einigen Jahren noch vermehrt der Fall gewesen war, sondern Englisch. "Besonders die jungen Leute haben nachgezogen", sagt die Eberswalderin. Auch sie will mitreden können. Englisch sei immerhin noch einfacher als Französisch, sagt Sabine Delzer und lacht.

"Englisch ist eine einfache Sprache", so Silvia Wawrzyniak, die seit gut 15 Jahren bei der Volkssolidarität unterrichtet. Eine Sprache, die auch im späteren Lebensabschnitt noch gut erlernbar sei, sagt sie. Wenn es im Englischen dann allerdings an die Feinheiten gehe, treten oft mehr Schwierigkeiten auf. Entscheidend sei allerdings, sich trauen zu sprechen. Das gelingt natürlich am besten im Austausch mit Muttersprachlern. Und natürlich in ihrem Unterricht.

Derzeit beschäftigen sich die Teilnehmer mit einem englischen Klassiker: Charles Dickens Christmas Carol - Die Weihnachtsgeschichte. In jeder Doppelstunde geht der Kurs ein Kapitel durch, beschäftigt sich mit neuen Wörtern und dem Inhalt. "Eine schöne Geschichte", findet Sabine Delzer. Sie hat bereits geschaut, wann entsprechende Verfilmungen laufen.

Wie in der Schule ist der Sprachunterricht nicht. Eher freiwillig. Oder besser frei und willig. Denn beim Lernen gilt für Jung wie für Alt: Take it easy.

Seniorenkurs der Volkssolidarität trifft sich montags 9.30 Uhr und donnerstags 10.30 Uhr im Bahnhofstreff Finow, Bahnhofstraße 32. Interessierte sind willkommen oder können sich anmelden unter 03334 383586.