Feuerwehr-Ärger wegen fehlender Drehleiter

Oliver Schwers

Gramzow (MOZ) In der gesamten Uckermark soll es nur fünf Feuerwehr-Drehleitern geben. Im Notfall kann es aufgrund langer Anfahrtwege schnell zu einem Engpass kommen. Genau diese Diskussion hat gerade den Amtsausschuss von Gramzow erreicht.

Drehleitern kommen vor allem bei Hausbränden oder schwierigen Rettungsaktionen zum Einsatz. Die mit enormer Technik ausgestatteten Lastwagen sind in der Lage, in wenigen Minuten einen sicheren Rettungsweg in obere Stockwerke oder auf Dächer zu schaffen. Feuerwehrleute können Brände von oben bekämpfen, gelangen an schwer erreichbare Brandnester heran und bringen Menschen aus lebensbedrohlichen Situationen in Sicherheit. Auch bei solchen Unwettern wie bei den jüngsten Stürmen gehört eine Feuerwehr-Drehleiter zum wichtigsten Hilfsmittel.

Fünf davon stehen in den Gerätehäusern der Uckermark. Mehr nicht. Sie kosten mindestens 500 000 Euro. Im Notfall fordert der jeweilige Einsatzleiter vor Ort über die Leitstelle eine Leiter an. Verfügt die betreffende Gemeinde nicht über ein solches Fahrzeug, wird das verfügbare aus der nächstgelegenen Stadt herangeholt. Das Problem: Das Amt oder die Gemeinde müssen dem jeweiligen Eigentümer die Kosten ersetzen. Bei einer Drehleiter samt Besatzung können da schnell 1000 Euro und mehr zusammenkommen.

In der Praxis sieht das so aus, dass ehrenamtliche Feuerwehrleute nun ersatzweise auf Standleitern mit Kettensägen arbeiten, was gegen jede Sicherheitsvorschrift verstößt. Im Amt Gramzow benötigt eine aus Angermünde, Schwedt oder Prenzlau herbeigerufene Drehleiter mindestens 30 Minuten bis zum Brandort. "Also müssen wir uns hier anders behelfen", erklärt Danny Ruthenburg die Situation. Der Chef der Gramzower Wehr und stellvertretende Amtswehrführer hofft schon seit langer Zeit auf eine praktikable Lösung. "Unsere Leute sind bei Einsätzen in Gewissensnöten, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen."

Aufgrund der hohen Anschaffungskosten und des geplanten Neubaus eines Gerätehauses im Amtsbereich wurde nun entschieden, den Kauf einer Drehleiter erneut zu verschieben. Doch trifft das auf wenig Gegenliebe bei Wehrleuten. Ob ein Menschenleben im Amt Gramzow keine Rolle mehr spiele, so die Frage nach einer erhitzten Versammlung der Gramzower Stützpunktwehr. Sogar die Forderung nach einem neuen Amtsdirektor soll laut geworden sein. All dies formulierte Danny Ruthenburg in einer E-Mail an den Amtsausschussvorsitzenden, ohne dass der Amtswehrführer davon Kenntnis erhielt.

Das wiederum sorgte für Verstimmung in der Runde. Man verlegte daraufhin die Debatte in den nichtöffentlichen Teil. Doch Danny Ruthenburg verlangt eine sofortige Lösung. Wenn eine neue Leiter zu teuer sei, dann müsse eben eine aufgerüstete gebrauchte her. Übergangsweise könne man einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit Prenzlau, Angermünde oder beiden Orten schließen, um deren Drehleitern in die Alarmordnung einbinden zu können. Damit würde bei einem Hausbrand automatisch ein solches Fahrzeug geordert und nicht erst vom Einsatzleiter. Das spart wertvolle Zeit.

"Unser Plan ist die Anschaffung einer eigenen Drehleiter", so Amtsdirektor Reiner Schulz. Er kann die Aufregung nicht ganz nachvollziehen. "Nach unseren Schätzungen werden 100 000 Euro ausreichen. Das Geld muss später eingeplant werden. Für die Übergangszeit sind wir in Verhandlungen mit benachbarten Trägern des Brandschutzes." Heute Abend soll es dazu einen Termin geben.

Im Amt Gartz war das Problem der Feuerwehr-Drehleiter schon früher aufgekommen. Dort hat man bereits eine beschafft. Im Amt Oder-Welse bestehen kommunale Vereinbarungen mit den umliegenden Städten. Hier sind die Wege auch etwas kürzer.