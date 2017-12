Fragen bleiben offen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Stadtverordnete voller Misstrauen, eine Vertreterin der Rathausspitze, die sich als nicht aussagekräftig bezeichnete, und am Ende der Verzicht darauf, eine Entscheidung herbeizuführen: Auch der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat sich auf seiner jüngsten Sitzung nicht dazu durchringen können, der Absichtserklärung zuzustimmen, die von den Verhandlungsführern des Bundes, dem Noch-Eigentümer des Finowkanals, und der Region zur möglichen Übernahme der Schleusen durch die Anrainerkommunen ausgehandelt worden war.

Der erneute Verzicht auf eine Entscheidung hatte sich früh abgezeichnet: Schon vor der öffentlichen Sitzung war klar, dass Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski, Vorsitzender der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Region Finowkanal, eine andere dienstliche Verpflichtung hatte und im Ausschuss fehlen würde. Gleiches galt für den Dezernenten Jan König, der in die Gespräche mit dem Bund zur Zukunft des Finowkanals eingebunden ist. Beide hatten die Verwaltungsdezernentin Petra Stibane nach deren Aussage nicht so ausreichend zum Sachverhalt informiert, dass sie sich in der Lage fühlte, Nachfragen aus der Politik zu beantworten.

Die Volksvertreter zweifeln die Aussage der Verhandlungsführer an, dass die Absichtserklärung juristisch völlig unverbindlich wäre. Dass es zum Entwurf inzwischen Änderungswünsche des Bundes sowie des Rechtsanwaltes der Stadt gibt, die sich zum Teil erheblich widersprechen, trug nicht dazu bei, den Argwohn der Politik zu zerstreuen.

Zwar hatte Danko Jur (CDU), der Vorsitzende des Ausschusses, das Dilemma kommen sehen und versucht, das Thema von der Tagesordnung absetzen zu lassen. Stattdessen sollten die offenen Fragen erst in einem Forum geklärt werden. Doch die Mehrheit der Volksvertreter hatte Gesprächsbedarf - und wollte nichts vertagen.