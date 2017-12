Neue Einblicke in Klosterfelde

Renate Meliß

Klosterfelde (MOZ) Genau am Sonntag zum Tag des offenen Ateliers öffnete Saskia Lackner ihr eigenes Atelier das erste Mal für die Öffentlichkeit. Das neu erbaute Haus am Ende der Wildbahnstraße ist schon seit Vormittag gefüllt von Besuchern.

Die Illustratorin und Kommunikations-Designerin studierte an der Kunstakademie Leonardo in Hamburg. Seit 2013 ist sie freischaffend tätig. "Der Anfang war schwer, aber als ich anfing Fuß zu fassen, ging es." Zunächst arbeitete sie in den Räumen an der Bahnstraße, die schnell zu eng wurden, nachdem sie begonnen hatte, Kurse für Interessenten zu geben. "Der heutige Tag übertrifft alle meine Erwartungen, das Feedback ist sehr gut", freut sie sich über die Besucherschar, die zwischen Buchillustrationen, Aquarellbildern, Fotografien und Holzkunstobjekten wandert.

Mit ihr gemeinsam haben auch Fotografin Maxie Graul aus Hennigsdorf, Floristin Doreen Bieniek aus Wensickendorf und Steffen Reuter aus Klosterfelde mit Holzobjekten die Ausstellung bereichert. Martina Dorstewitz ist eine der ersten, die die Malschule bei Saskia Lackner regelmäßig besucht. "Das macht mir so viel Spaß, und wenn ich demnächst Rentnerin bin, werde ich jede Woche hier einige Stunden verbringen."

Mehr Information im Internet unter www.saskia-lackner.de