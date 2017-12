Lösung des Bus-Problems gefordert

Ines Weber-Rath

Lindendorf (MOZ) "So kann das nicht weiter gehen! Wir brauchen eine Lösung für unser Bus-Problem!" Mit der Forderung hat sich der Neu Mahlischer Roy Markus in der jüngsten Beratung der Lindendorfer Gemeindevertreter an seine Abgeordnetenkollegen gewandt. Er nahm Bezug auf den jüngsten Vorfall, bei dem im November erneut drei Schüler nicht mit dem überfüllten Morgenbus aus Neu Mahlisch nach Seelow gekommen waren. Der Abgeordnete schlug vor, dass die Schulbusse nicht über den Lietzener Ausbau fahren sollten, wo zu viele Flüchtlinge einsteigen würden. Oder es müsste ein zusätzlicher Bus auf der Linie eingesetzt oder die Frankfurter Linie über Neu Mahlisch gelenkt werden, meinte Roy Markus. Bürgermeister Helmuth Franz will den Geschäftsführer des Mobus-Unternehmens zur nächsten Beratung einladen.