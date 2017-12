Schnitzeljagd im Testverfahren

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Geocaching in der Stadtbibliothek, um Leselust bei Kindern zu wecken - kein einfaches Ziel, das sich Cindy Giersch gesteckt hat. Im Rahmen ihre Erzieherausbildung hat sich die 31-Jährige überlegt, wie man sich rätselnd der Welt der Geschichten nähern kann.

In Fachliteratur wird immer dann von einer Lesekrise gesprochen, wenn die verminderte Leselust bei Jugendlichen mit Beginn der Pubertät gemeint ist. Auch Cindy Giersch beschäftigt dieses Thema. Die Finowerin absolviert derzeit eine Ausbildung zur Erzieherin an der Best-Sabel Berufsakademie in Berlin. Dort kam auch die Anregung, eine Geocaching-Tour durch eine Bibliothek zu gestalten, um Kinder für das Lesen zu interessieren.

Noch befindet sich ihre Idee in der Testphase. An mehreren Tagen sind Probedurchläufe durch die Eberswalder Stadtbibliothek geplant. Getestet hat die 31-Jährige sogar an Tochter Mira (6), die aber noch nicht lesen kann und deshalb von Roy Werner, einem Freund der Familie, unterstützt wird. Für die Bibliothek besteht so die Chance, Nutzer zu gewinnen.

Geocaching lässt sich als GPS-Schnitzeljagd übersetzen. Ein Trend, der vor Jahren aus den USA nach Deutschland geschwappt ist und seither unzählige Anhänger gefunden hat. Mittels Koordinaten, die Fans auf einer Internetseite (www.geocaching.de) zusammentragen, kann man sich in fast allen Ländern der Erde auf die Suche machen. Meist findet man einen Behälter mit einem Logbuch und einem Tauschgegenstand.

Cindy Giersch, die die Freizeit-Suche selbst schon lange mit der ganzen Familie betreibt, hat sich zusammen mit drei weiteren Auszubildenden eine abgewandelte Variante überlegt. Statt mit Koordinaten werden mithilfe der Geschichte um Luzi und Randy und den Büchern der Ausleihe Rätsel gelöst, bis der Schatz entdeckt ist. Ein Laufzettel enthält den Hinweis zum richtigen Buch. Darin befindet sich das Rätsel. Die Rätsel sind anhand von Befragungen erstellt worden. Dazu hat die Gruppe in mehreren Schulen in Berlin und Brandenburg nach den Interessengebieten der Kinder gefragt: Bei Jungen wie Mädchen sind Sport und Tiere vorn mit dabei. Cindy Giersch möchte auf keinen Fall etwas verraten. Nur so viel: Bei einer davon wird eine Dekodierschrift verwendet.

Der Griff zum Buch - er soll Kindern wieder leichter fallen. "Wir wollen, dass sie sich wieder länger in der Bibliothek aufhalten", sagt Cindy Giersch. Die Rätsel erfordern genaues Lesen und somit die Auseinandersetzung mit einem Text. Die Rätsel eignen sich am besten für Kinder ab zehn Jahren. "Aber auch Geocacher können die Tour machen." Sie empfiehlt sie Schulen, Hortgruppen oder Familien.

Langfristig soll die Geocaching-Schatzsuche zum festen Bestandteil der Bibliothek werden. Wer die Tour erfolgreich meistert, für den hält Sabine Bolte kleine Preise bereit. Die Bibliothekleiterin fand die Idee von Beginn an toll. Sie und ihr Team hätten selbst über eine ähnliche Rätsel-Such-Kombination nachgedacht. Anhand ihrer Besucher kann Sabine Bolte ebenfalls einen Leseknick erkennen. Aber eher bei Jungen. Um diese und andere zu gewinnen, bietet die Einrichtung eine Reihe von Veranstaltungen an. Außerdem nutzen seit dem vergangenen Jahr Jugendliche bis 18 Jahren die Bibliothek kostenfrei. Ein Blick auf die Statistik bietet aber keinen Grund zur Sorge. Die Nutzerzahlen steigen, so Sabine Bolte. Der Monat November war in diesem Jahr 6414 Ausleihen bei 2824 aktiven Nutzern am stärksten. Ähnlich wie im Vorjahreszeitraum. Immer mehr Familien würden die Ausleihe nutzen. Sabine Bolte meint zu erkennen: die Bibliothek wird wieder zu einem Ort, an dem sich Bücherfreunde gern aufhalten.