Schauspiel, Klassik und auch mal Sex

Hans Still

Wandlitz (MOZ) An der Wandlitzer Kulturbühne "Goldener Löwe" hat das neue Jahr schon begonnen. Der Flyer für das erste Halbjahr 2018 liegt vor. Inhaltlich setzt das Haus auf einen Mix mit kulturellen Schwergewichten und regionaler Kunst. Komplett neu ist das Angebot "Klassik für Babys".

Dieser Premiere sehen Stephan Modler, Mike Schmidt und die Auszubildende Wanda Lachmann mit besonderer Spannung entgegen. Am 17. Juni erwarten die Macher im "Goldenen Löwen" junge Muttis mit ihren bis zu zwei Jahre alten Babys, auch Geschwisterkinder können gern mitkommen. "In Berlin sind solche Termine auf Monate hinaus ausverkauft. Wir sind selbst sehr gespannt, wie diese neue Form in Wandlitz ankommt", blickt Modler mit Vorfreude voraus. Das pfiffige und zugleich moderne Angebot ist ein Ergebnis eines Workshops, wie es sie öfter im Büro im Obergeschoss des Hauses gibt. Jeder wirft Ideen in die Runde, dann wird gewogen und entschieden. Zudem muss das Rad nicht zweimal erfunden werden. "Die Idee kommt aus Berlin", bestätigt Modler.

Längst hat sich der Schönerlinder in seine Rolle als Leiter des Hauses eingearbeitet. Das Team Modler-Schmidt arbeitet gut zusammen, das Haus gewinnt zunehmend an Ansehen. Jährlich besuchen mehr als 12 000 Gäste die Veranstaltungen. Wer die Werbung des "Goldenen Löwen" genau verfolgt, erkennt eine einheitliche Linie, die es zuvor nicht gab. Flyer, Plakate und Karten zu Veranstaltungen sprechen mittlerweile eine Formsprache. Diese stilistischen Veränderungen gehen auf Modler zurück, der sich aufgrund seiner Ausbildung und bisheriger Berufserfahrung in diesem Metier bestens auskennt. "Wir haben einen neuen Auftritt und folgen neuen Pfaden", anerkennt die Wandlitzer Kulturamtsleiterin Claudia Schmid-Rathjen die Veränderungen.

Das erste Halbjahr 2018 bringt den Wandlitzer ein Wiedersehen mit Liedermacher Gerhard Schöne, der am 13. Januar gleich zwei Konzerte geben wird. "Alles muss klein beginnen", richtet sich dabei an große und kleine Kinder. Das Konzert "Ich pack in meinen Koffer" regt zum Nachdenken und Mitmachen an. Ebenfalls im Januar bewältigt Ronja von Rönne den Weg von der Hauptstadt nach Wandlitz. Die Autorin der "Welt am Sonntag" bringt ein eigenes Buch mit.

Der Schauspieler Walther Plathe wird am 2. Februar über sein Leben sinnieren. Am 10. Februar kommt mit Helena Goldt ordentlich Musik in die Bude. Zunächst räsoniert ein Trio über Besonderheiten der Deutschen, anschließend laden die drei Akteure zur Russendisko ein. "Das ist echt mein Geheimtipp", blickt Modler voraus.

Passend zum Frühling wird Lilo Wanders am 26. Mai über Sex und Liebe sprechen. Nicht minder interessant für Wandlitzer: Im Juni steht der Tanztee auf dem Plan, wie überhaupt die gepflegte Bewegung zum Programm des "Goldenen Löwen" gehört. "Unsere Diskotheken für Kinder und Jugendlichen kommen immer sehr gut an. Oft hören wir auch die Forderung, am liebsten wöchentlich Tanzveranstaltungen anzubieten", erzählt Modler. Eine Entwicklung zum "Tanzschuppen" lehnt er aber ab. Trotzdem wird es wieder Motto-Partys geben. So laden die Wandlitzer Kulturmacher im März zur Ü40-Party ein. Und die Auszubildende Wanda Lachmann möchte gern Mitverantwortung für eine Wandlitzer Rocknacht übernehmen.

Claudia Schmid-Rathjen empfindet den "Goldenen Löwen" inhaltlich als gut aufgestellt. "Wir haben unser Drei-Säulen-Modell mit den Kulturveranstaltungen, den Möglichkeiten der privaten Anmietung und natürlich als Tagungsort", erinnert sie. Gerade als Tagungsstätte gewinnt das Haus Bedeutung, nicht nur die Gemeinde nutzt den Saal mit 200 Stühlen gern. Die beliebte Klassik-Reihe bleibt im "Goldenen Löwen", wie auch die Reihe "Löwen-Movies" fortgesetzt wird. Am Mittwoch verabschiedet sich ab 20 Uhr der Kino-Vorreiter Mathis Oberhof, zugleich stellen sich die Nachfolger vor.