Antrag Behälter abgelehnt

Ulf Grieger

Alttrebbin (MOZ) Die Gemeindevertretung von Neutrebbin hat den Antrag der Milchhof Groß Neuendorf KG abgelehnt, am Alttrebbiner Rohneweg einen Gärrestebehälter für 6236 Kubikmeter Material zu bauen. Die Begründung will das Bauamt nachreichen.

Es ist bereits der zweite Antrag der beiden Geschäftsführer Antonius van Leeuwen und Pat-rick Verhaegh, den sie für ihr Firmennetzwerk für eine Fläche am Rohneweg gestellt hatten. Zunächst wollten sie einen sechs Meter hohen und 40 Meter breiten Gärrestebehälter in dem Bereich bauen, den die Gemeinde Neutrebbin in ihrem Flächennutzungsplan bereits für eine Solaranlage reserviert hat. Der neue Antrag bezieht sich nun auf ein Areal, das direkt an dieses künftige Solarfeld anschließt.

"Ob es sich hierbei um einen Ersatzstandort für den in Altwustrow geplanten Behälter handelt, geht aus den Unterlagen nicht hervor", erklärte Barnim-Oderbruchs Amtsdirektor Karsten Birkholz auf Nachfrage. Vor mehr als zwei Jahren war für die Milchhof KG in Altwustrow der Bau eines solchen Behälters vom Kreis genehmigt worden. - Ohne Wissen der Gemeindevertreter und Einwohner. Der nach Bekanntwerden der Baugenehmigung einsetzende Protest hat bislang verhindert, dass der Behälter errichtet wird.

In Neutrebbin kam der "Antrag auf Vorbescheid" auf den Tisch der Gemeindevertreter. In der Begründung ihres Antrages beziehen sich die Geschäftsführer der Milchhof Groß Neuendorf KG auf die neue Düngeverordnung. Die bei der Rinderhaltung Altranft anfallende Gülle sowie Maissilage wird dort in die Biogasanlage gebracht. Die bei der Vergärung anfallenden Gärreste werden auf eigenen und angepachteten Flächen ausgebracht. Da jetzt dafür kürzere Fristen vorgegeben sind, müsse das Material zwischengelagert werden, heißt es.

Für Neutrebbins Bürgermeister Werner Mielenz war klar, dass es dafür kein Einvernehmen der Gemeinde geben werde. Ein wichtiges Argument dabei ist die Erschließung der geplanten Baufläche über den Rohneweg. Sämtliche Transporte zum und vom Gärrestebehälter würden auf der im Ortskern bewohnten Straße rollen. Allein zur Befüllung des 6236 Kubikmeter großen Lagers würde es sich um mehr als 150 Lkw handeln. Gerda Reichert brachte den Umstand ins Spiel, dass sich das Oderbruch als hochwassergefährdetes Gebiet für solche Behälter nicht eigne. Zudem verwies sie darauf, dass es an der Straße Wohnhäuser gibt.

Alttrebbins Ortsvorsteher Bernd Weber meint, dass die beantragte Anlage überdimensioniert sei. Die Milchhof Groß Neuendorf KG fungiere schließlich auch als Dienstleister für andere Betriebe, so dass sich die Gärreste aus dem gesamten Gebiet in Alttrebbin wiederfinden könnten. Und nicht zuletzt verwies er auf die Situation, die mit der Genehmigung in Altwustrow eingetreten ist: "So ein Desaster müssen wir uns nicht auf den Tisch holen", so Weber. Barnim-Oderbruchs Bauamtsleiter Helge Suhr versprach, die Argumente für ein Versagen des Einvernehmens zusammenzutragen.

Im Fall von Altwustrow war die Verwaltung noch der Meinung, dass es gar keine Argumente dafür gebe. Dies, obwohl sich der geplante Standort unmittelbar neben Wohnhäusern und in deren Windrichtung befindet. Zudem gibt es keine Pflicht des Betreibers zur Anlage eines Schutzwalles und zu TÜV-Kontrollen des Behälters. Doch Suhr machte auch darauf aufmerksam, dass für Alttrebbin Gründe, wie eine fehlende Erschließung oder andere gemeindliche Planungen beziehungsweise das Wahrnehmen des Vorkaufsrechtes keine Anwendung finden. Im Baugenehmigungsverfahren entscheidet die Kreisverwaltung, ob das Votum der Gemeinde Bestand hat.