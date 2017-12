Anbaden im Dornbuschsee

Heike Jänicke

Bralitz (MOZ) Bei zwei Grad plus haben am Sonntagfrüh die Wriezener Eisbären ihre Badesaison eröffnet. Allerdings nicht in ihrem Stamm-Gewässer, sondern im Dornbuschsee. Das Wriezener Waldbad führt zurzeit zu wenig Wasser. Deshalb mussten sie nach Bralitz ausweichen.

Noch stehen sie dick eingemummelt in warme Winterjacken auf dem Parkplatz am Dornbuschsee, begrüßen sich und blicken auf das glatte Gewässer am Rande des Dorfes. Doch schon bald werden sie ihre Hüllen fallen lassen - die Wriezener Eisbären. Die Sonne strahlt an diesem Sonntagmorgen vom blauen Himmel, klare Luft, eisige Kälte - genau die richtigen Bedingungen für einen Sprung ins kühle Nass. Viel mehr als ein Sprung wird es wohl auch nicht werden. Höchstens drei Minuten halten sie sich im Wasser auf, schickt Manfred Ihnow vorweg. Er gehört zu den 15 bis 20 badeverrückten Männern und Frauen, die sich jedes Jahr zum ersten Advent zum traditionellen Anbaden der Wriezener Eisbären treffen.

Diesmal allerdings nicht am Wriezener Waldbad, sondern am Dornbuschsee in Bralitz. Das Wriezener Gewässer führt wegen Bauarbeiten zu wenig Wasser. Deshalb mussten sie sich eine andere Möglichkeit suchen. "Das Wasser hier ist kälter. Das kommt wohl daher, weil es sich hier wohl um eine ehemalige Tongrube handelt", meint Manfred Ihnow. Er habe den See im Vorfeld aber schon viermal getestet und sei zufrieden. Seit acht Jahren gehört er zu den Wriezener Eisbären. "Ich wollte schon immer mal beim Eisbaden dabei sein. Doch immer hat mir der Mut gefehlt. Dann habe ich irgendwann mal ja gesagt", erzählt er. Seither kommt er davon nicht mehr los. Es ist nur ein kurzes Stelldichein. "Drei Minuten, nicht länger. Das entscheidet aber jeder, wie er möchte. Und nach dem ersten Mal kommt ein zweites Mal", so Manfred Ihnow. Er wie alle der Wriezener Eisbären tragen Badeschuhe. "Weil die Zehen empfindlich sind. Und man weiß ja nicht, was da alles im See drin ist", schiebt er hinterher. Dann ist genug der Vorrede.

Die Mannschaft um Organisator Heiko Beyer, der im beruflichen Leben als Revierpolizist arbeitet, ist versammelt. Schnell tauschen sie am Uferrand Jacken, Hosen und Stiefel gegen Badehose, -anzug oder Bikini. Die meisten werfen sich noch kurz einen Bademantel über. Der Wind weht frisch. In der Zwischenzeit hat Ina Beyer die Temperatur des Dornbuschsees ermittelt - knapp ein Grad Celsius zeigt das rosa Badewannenthermometer. Der Choreografie folgend gibt es wie jedes Jahr ein Erinnerungsfoto fürs Album. Natürlich mit der blau-gelben Wriezener Fahne und dem Maskottchen, ein Plüsch-Eisbär. Den hat Daniela Dilling mitgebracht. Und wie immer trägt sie ihr Schneeflöckchen-Kostüm.

Und dann hält sie nichts mehr. Während die einen mutig in Wasser rein rennen, lassen es andere ruhig angehen. Henning Höhne aus Gabow ist im neunten Jahr dabei. "Herrlich", schwärmt der 78-Jährige, als er aus den kalten Fluten steigt. Auch Gisela Rieck gehört zur Gruppe. Vergangenes Jahr habe sie aussetzen müssen, aber diesmal wollte sie es wieder wissen. Dass das Anbaden am Dornbuschsee stattfindet, das findet sie als Bralitzerin toll. "Aber man muss schon ein bisschen verrückt sein. Das ist wie ein kleiner Kick", lacht die 67-Jährige und freut sich auf die heiße Dusche hinterher. Ähnlich geht es Karsten Ilm, künftiger Bürgermeister von Wriezen. "Es gibt Schlimmeres", kommentiert er augenzwinkernd und trocknet sich ab. Bis Ostern werden sich die Eisbären jeden Sonntag um 10 Uhr treffen, außer Neujahr. Dann beginnt das Vergnügen erst um 11 Uhr. Wo es am zweiten Advent stattfindet, wird noch bekannt gegeben.