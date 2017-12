Wenn es dunkelt, kommt die Angst

Patrizia Czajor

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zum sechsten Mal lädt die Polizeiinspektion in Frankfurt zu einer sogenannten Angstraumbegehung ein. Anlass dazu gab der Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, der am 25. November begangen wird.

Das erste, das Polizeihauptkommissarin Katrin Gassner den Teilnehmern des Abendspaziergangs durch die Innenstadt in die Hand drückt, ist eine kleine Taschenlampe. Nur einige Meter weiter kommen die kleinen Handleuchten zum Einsatz. Katrin Gassner, die für den Bereich Opferschutz zuständig ist, bleibt in einer dunklen Ecke der Frankfurter Ferdinandstraße, gleich hinter dem Bahnhofsvorplatz, stehen. An beiden Seiten der Straße befinden sich Hecken, dahinter ist es stockdunkel. "Das ist ein Beispiel für eine besonders dunkle Ecke", betont die Polizistin. Weil der Weg nicht beleuchtet sei, könne ein Spaziergänger etwa nicht erkennen, ob jemand hinter den Büschen stehe. Gerade diese Räume riefen bei Frauen, die nachts noch unterwegs seien, Angst hervor.

Durch diesen nächtlichen Spaziergang möchte die Polizeiinspektion Oder-Spree/Frankfurt jedoch nicht nur zur Vorsicht mahnen. Die Aktion macht ebenfalls auf den Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam, der am 25. November begangen wird. Im vergangenen Jahr wurden in Frankfurt 106 Fälle von häuslicher Gewalt bei der Polizei in Frankfurt gemeldet, 380 Delikte waren es im gesamten Landkreis Oder-Spree. Abends noch alleine auf die Straße zu gehen, das sei auch Thema bei den Bewohnerinnen des Frauenhauses, berichtet Heike Weiher, Mitarbeiterin der Frankfurter Einrichtung.

Angst ist nach Ansicht von Katrin Gassner aber nicht immer begründet. "Wenn man im Dunkeln unterwegs ist, fühlt man sich einfach unwohl", sagt sie. Mit dieser mittlerweile sechsten Angstraumbegehung versucht sie, den Frauen dieses ungute Gefühl zu nehmen. Vorsicht sei dennoch geboten. "Nachts muss man nicht unbedingt den Lenné-Park besichtigen", betont die Kommissarin.

Ein anderes Thema der Aktion ist die Gewaltvermeidung im öffentlichen Raum. Ohnehin nähmen die meisten intuitiv den sicheren Weg. Wie zum Beweis weist Katrin Gassner auf die Teilnehmerinnen des Spaziergangs hin, die zu ihrer Zufriedenheit auf dem rechten, hell beleuchteten Gehweg in Richtung Innenstadtzentrum vorangehen. Auf dem Fußweg links der Straße werde die Sicht nämlich durch parkende Autos beschränkt, erläutert sie.

Neben der Wahl eines sicheren Heimwegs möchte Katrin Gassner Frauen dazu ermuntern, couragiert aufzutreten. "Aufrecht gehen, Kopf hoch", rät sie abendlichen Spaziergängerinnen. Am besten sei es, vorbeigehende Personen direkt aus der Anonymität zu holen und anzulächeln, empfiehlt sie. Kommt es tatsächlich zu einem Übergriff, rät die Kommissarin dazu, an Haustüren zu klingeln und um Hilfe zu schreien. "Diese Möglichkeiten werden häufig vergessen."