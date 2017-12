Die ertränkte Magd vom Mühlenfließ

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Ein Scharfrichter lässt die in einen Sack gesteckte Magd ins Wasser, im Hintergrund kann ein Pfarrer nur noch beten: Diese Szene aus der Storkower Stadtgeschichte ist nun für die Öffentlichkeit bildlich dargestellt. Sie ist eine der vier Installationen, die seit Ende vergangener Woche das Mühlenfließ zwischen Burgstraße und Altstadt zieren. Die neue Attraktion im Stadtbild ist ein auch in Zukunft sichtbares Ergebnis des Engagements des Storkower Mittelstandsvereins, das mit einem Preisgeld der IHK Ostbrandenburg in Höhe von 9000 Euro belobigt wurde.

"Wir wollten diese Mittel nicht nur für Veranstaltungen ausgeben, sondern auch etwas Bleibendes schaffen", sagt Detlev Nutsch vom Mittelstandsverein. So kam es am letzten der vier "Storkow leuchtet"-Abend auf dem Marktplatz zur Einweihung der Figuren im Mühlenfließ. "Die ersten Reaktionen seitdem sind durchweg positiv", sagt Nutsch. Bei der Umsetzung der Idee mit den Figuren aus Stahl bekamen die Mittelständler Unterstützung von Fachleuten. Lutz Kühne, Sprecher des historischen Beirats der Stadt, wählte die Motive aus und entwarf deren Gestaltung, Firmen aus dem Stadtgebiet übernahmen Herstellung und Aufbau.

Die Szene mit der Magd geht zurück auf eine Geschichte, die sich laut Kühne im Jahr 1722 zutrug. Die Frau aus Selchow wurde damals zum Tode verurteilt, weil sie ihre neugeborenen Zwillinge im Mühlenfließ ertränkt hatte. Die anderen Figuren zeigen einen Flößer, in Erinnerung an die Holztransporte, die für Storkow und seine Wasserwege bis ins 19. Jahrhundert eine große Bedeutung hatten, den ehemaligen Bürgermeister Ludwig Tschech, der nach seiner Storkower Amtszeit für das Attentat auf den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. hingerichtet wurde, und Luise Henriette von Oranien. Die Frau des Großen Kurfürsten schuf Mitte des 17. Jahrhunderts in Alt Stahnsdorf ein Mustergut. "Am dortigen Park kann man heute noch Pflaster erkennen, das nach holländischem Muster verlegt ist", erläutert Kühne.

Damit die Figuren nicht nur konzeptionell, sondern auch tatsächlich etwas Bleibendes werden, dachten die Organisatoren auch an eine Vorbeugung vor Vandalismus. "Die Figuren sind aus Stahl, fest im Grund des Mühlenfließ verankert und so schwer, dass wir beim Aufbau mindestens vier Mann zum Tragen brauchten", erläutert Kühne. Der Stahl setze im Lauf der Zeit gleichmäßig Patina an; das sei aber so gewollt.

Komplett fertig sind die Installationen unterdessen noch nicht. "Wir wollen im neuen Jahr noch eine Beleuchtung installieren und Info-Tafeln, auf denen die historischen Hintergründe erzählt werden", sagt Nutsch.