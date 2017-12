Einblicke in Kita und Behörde

Bettina Winkler

Briesen/Berkenbrück (MOZ) Zwei Fachabiturientinnen absolvieren in diesem Schuljahr Praktika im Amt Odervorland Gina Ciax verstärkt die Berkenbrücker Kita Löwenzahn und Lara Klose unterstützt die Amtsverwaltung in Briesen bei der Digitalisierung der Feuerwehr-Daten.

Es ist reine Fleißarbeit - die Digitalisierung der amtseigenen Feuerwehren. 2016 wurde die moderne Software für die Datenbank neu angeschafft. Bisher fehlte die Zeit, das Computerprogramm, das der Landkreis Oder-Spree in der Grundversion zur Verfügung gestellt hat, zu füttern. Jetzt soll Lara Klose, die seit Anfang September ein einjähriges Praktikum in der Amtsverwaltung Odervorland absolviert, die Daten vervollständigen. Rund 150 aktive Kameraden der amtseigenen Gemeinden Berkenbrück, Briesen und Jacobsdorf plus Jugendfeuerwehr und Ehrenabteilung werden mit Namen, Geburtsdatum, Wohnort, Dienstgrad und Ausbildungsstand eingegeben. Dazu kommen die Aufschlüsselung der Technik, Fahrzeuge und Einsätze. "Das ist eine enorme Arbeit, die sich aber lohnt", sagt Amtswehrführer Carsten Witkowski, der Lara ins Programm einführt. "Ist alles eingeben, kann jeder Ortswehrführer darauf zugreifen" , erzählt Witkowski, der sich bei dieser Mammutaufgabe über die Unterstützung durch Lara Klose freut. Die 17-Jährige - Fachabiturientin der Rahn-Schule im Bereich Wirtschaft - ist ein Jahr lang Mittwoch bis Freitag in der Amtsverwaltung Odervorland. Dort soll sie die Verwaltungsabläufe und Funktionsbereiche kennenlernen sowie Einblicke in die Behörde bekommen. "Es ist sehr interessant und macht großen Spaß", sagt die Fürstenwalderin, die sich einen Beruf in der Verwaltung durchaus vorstellen kann. Für das eigenständige Projekt Feuerwehr-Datenbank ist sie dankbar. "Lara ist freundlich, zuverlässig und fleißig", sagt Stabsstellen-Leiterin Roswitha Standhardt zufrieden über ihre Praktikantin. Ein einjähriges Praktikum sei schließlich eine Premiere für die Amtsverwaltung. Die Mitarbeiter der Verwaltung geben Lara zudem gern kleine Aufgaben. So hat sie schon Zuarbeiten für die Wohnungsverwaltung gemacht und das Liegenschaftswesen bei der Archivierung unterstützt.

Eine große Hilfe bei der täglichen Arbeit ist auch die zweite Jahres-Praktikantin Gina Ciax. Die 16-jährige Berkenbrückerin schnuppert - ebenfalls seit September - in ihrem Heimatort in den Alltag der Kita Löwenzahn, wo sie einst selbst als Kind betreut wurde. "Ich finde es schön, wenn junge Erwachsene zu uns zurück kommen", freut sich Kita-Leiterin Silvie Utikal über die Unterstützung bei den Vorschulkindern in der Grashüpfergruppe. "Mir gefällt die Arbeit mit den Kindern sehr gut. Ein Job im Büro wäre für mich undenkbar", ist sich Gina Ciax, die ihr Fachabitur im Sozialwesen macht, sicher. In der Berkenbrücker Kita lernt Gina das facettenreiche Berufsbild Erzieher kennen, das in der Praxis viel mehr als Betreuung, Bildung und Erziehung der Jungen und Mädchen beinhaltet.