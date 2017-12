Ab Januar Frühstück und Vesper in der Kita

Joachim Eggers

Gosen-Neu Zittau (MOZ) Ab 2. Januar bekommen alle Kinder in der Kita Gosen-Neu Zittau täglich auch ein Frühstück und ein Vesper. Bisher erhielten sie nur Mittagessen. Das hat die Gemeinde jetzt mit dem Caterer ausgehandelt, teilte Bürgermeister Thomas Schwedowski mit. Es geht um mehr als 220 Kinder in den beiden Häusern der Kita - "Rappelkiste" in Neu Zittau und "Schlumpfenland" in Gosen. Die Gemeinde nimmt dafür nach Auskunft von Schwedowski Mehrkosten in Höhe von 69 000 Euro auf sich.

Auf die Einführung von Frühstück und Vesper hatte der Kita-Ausschuss seit Mai gedrängt, teilte dessen Vorsitzende, Daniela Klaus, mit. Sie leitete die Forderung aus dem Kita-Gesetz ab, wonach die Kita auch für die Versorgung verantwortlich ist. Bisher, so Daniela Klaus, geben die Eltern ihren Kindern das Frühstück und das Vesper jeden Tag mit - und tragen somit 100 Prozent der Kosten dafür. Aus ihrer Sicht müssen diese Mahlzeiten als Betriebskosten abgerechnet werden, die die Eltern sozial gestaffelt nach Kita-Satzung nur zum Teil finanzieren. In der Praxis, so Daniela Klaus' Stellvertreterin Janine Reinhardt, soll das Frühstück in der Zeit von 7.45 bis 8.15 Uhr als Büfett angeboten werden.