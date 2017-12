Ballabellas nach zwei Siegen auf Platz 5

Mandy Tappert

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Ballabellas des VSB offensiv Eisenhüttenstadt haben in der Volleyball-Brandenburgliga zwei Siege eingefahren. In der Schleusenhalle besiegten die Stahlstädterinnen am Sonnabend Energie Cottbus II mit 3:0 und Blau-Weiß Brandenburg mit 3:1.

Bevor die Eisenhüttenstädterinnen auf das Feld konnten, spielten zuerst die Gäste gegeneinander. Der VC Blau-Weiß Brandenburg zeigte den jungen Spielerinnen des SV Energie Cottbus II von Beginn an, wer die Oberhand hatte und entschied dieses Spiel sehr schnell und eindeutig mit einem 3:0 für sich.

Daraufhin mussten sich die Ballabellas, wie sich das Frauen-Team des VSB offensiv nennt, erneut gegen die Cottbuser Mannschaft antreten, gegen die sie bereits beim jüngsten Aufeinandertreffen 3:0 gewonnen hatten. Im ersten Satz hatten die Gastgeberinnen an diesem Tag jedoch zunächst Startschwierigkeiten. Ab dem Zwischenstand von 13:16 aus Heimsicht ließen sie sich jedoch fast keinen Punkt mehr nehmen. Beim Punktestand von 20:17 für den VSB nahmen die Cottbuser eine Auszeit und erhofften sich, diesen Satz noch einmal umdrehen zu können. Die Ballabellas zeigten aber durch sichere Aufschläge und sehr gute Blockarbeit was sie können und sicherten sich diesen Satz mit 25:22. Daran schlossen sie im nächsten Satz an und gewannen sehr eindeutig mit 25:12. Trotz kleineren Zwischenfällen, wie zum Beispiel dem Durchbruch des Schiedsrichterstuhls, ließen sich die Eisenhüttenstädterinnen nicht unterkriegen und blieben auch im dritten Satz sehr konstant mit 25:14, was einen glatten 3:0-Sieg bedeutete.

Bei ihrem zweiten Gegner, dem VC Blau-Weiß Brandenburg, war den Eisenhüttenstädterinnen jedoch klar, dass dieses Spiel noch eine Stufe härter sein würde. Gegen den derzeitigen Tabellenzweiten hatten die Spielerinnen des VSB beim letzten Aufeinandertreffen 0:3 verloren. Doch dieses Mal wollten sie vor heimischer Kulisse zeigen, was sie in den vergangenen Wochen dazugelernt und gefestigt haben.

Der erste Satz lief jedoch gar nicht nach Plan und sorgte bei den Ballabellas für spürbare Unsicherheit (13:25). Allerdings sind die jungen Eisenhüttenstädterinnen für ihren Kampfgeist bekannt und den brachten diesen ab dem zweiten Satz auch zum Ausdruck. Mit starken Abwehraktionen hielten sie den Ball in der Luft und ließen sich von ihrer Erschöpfung nichts mehr anmerken. Gezielte Aufschläge sicherten ihnen einen geringen, aber nötigen Vorsprung. Sie schlossen den zweiten Satz mit einem knappen, sehr umkämpften Punktestand von 28:26 ab.

Es gelang, diese Konzentration beizubehalten und so setzten die Gastgeberinnen die Brandenburger auch weiterhin unter Druck. Der dritte Satz ging mit 25:18 an den VSB und auch den vierten Satz konnten die Ballabellas trotz kleinerer Schwächephasen mit 25:23 für sich entscheiden. So gelang es, dieses Spiel mit 3:1 zu beenden.

Damit sicherten sich die Volleyballerinnen des des VSB offensiv an diesem Tag insgesamt sechs Punkte und konnten somit an Cottbus vorbeiziehen und den 5. Platz in der Tabelle der Brandenburgliga einnehmen. Das nächste Spiel der Ballabellas findet am 16. Dezember in Spremberg statt.

Vorher stehen zunächst die jüngeren Spielerinnen am kommenden Sonntag in der Endrunde der Landesmeisterschaften der U20 in Cottbus auf dem Spielfeld.