Eberswalderin holt WM-Titel

Britta Gallrein

Eberswalde (MOZ) Die Kreisstadt hat eine neue Weltmeisterin. Die 35-jährige Nicole Kegeler holte in Prag den Titel im Bankdrücken. 85 Kilo stemmte die zierliche Erzieherin - und es ist noch Luft nach oben.

Dabei kam die Barnimerin, die in einem Eberswalder Kinderheim arbeitet, eher durch Zufall zu ihrem Hobby. Im Fitnessstudio hatte sie das Bankdrücken in ihr ganz normales Programm aufgenommen. Dabei fiel aber schnell auf, dass sie weitaus mehr Gewicht schaffte als andere Frauen. "Im Training hat man dann gesehen, wie weit man kommt und dann hat mich mein Freund heimlich zum ersten Wettbewerb angemeldet", erinnert sie sich. Vor drei Wochen wurde sie Brandenburg-Meisterin, jetzt stand die Weltmeisterschaft an.

Eine nicht geplante Gewichtsreduzierung von sieben Kilo bremste sie dabei etwas aus. "Ich wollte mich daher nur darauf konzentrieren, das zu stemmende Wettkampfgewicht von 85 Kilo zu halten", berichtet sie von ihrem Ziel.

Voll motiviert, aber auch reichlich nervös ging es daher nach Prag. Und die Nervosität stieg noch, als Nicole Kegeler, die in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo startet, ihre Konkurrentinnen zu Gesicht bekam. 24 Athletinnen aus der ganzen Welt standen an der Waage an. "Die Athletinnen aus Prag, Polen und Tschechien waren optisch sehr beeindruckend und teilweise wirklich angsteinflößend", berichtet sie.

Doch Nicole wäre nicht Nicole, wenn sie sich durch einen solchen Anblick einschüchtern lassen würde. Daher ging es abends noch entspannt mit Freund Chris zum Essen und danach startete das Entspannungsprogramm: in die Wanne und ab ins Bett.

Am nächsten Morgen ging es dann in die Arena zur Gruppenauslosung. Da die Eberswalderin in der zweiten Gruppe vorletzte Starterin war, blieb ihr genug Zeit, um sich aufzuwärmen und mental vorzubereiten. "Die Stimmung in der Arena war wahnsinnig angespannt und man konnte die Nervosität der anderen Athletinnen förmlich spüren", berichtet Nicole Kegeler. Ihr erster Versuch über 80 Kilo fiel ihr schwer. Im zweiten Versuch stemmte sie 82,5 Kilo - auch das war schwer. Aber schon weitaus mehr, als die Konkurrenz zu bieten hatte. Die beste Konkurrentin brachte es auf 55 Kilo. Der Wettkampf lief nach RAW-Regeln ab, das heißt, es durften keine leistungssteigernden Hilfsmittel eingesetzt werden, also keine Drücker-shirts, mit denen Nicole Kegeler auch über 100 Kilo drückt. In Prag waren lediglich Bandagen an den Handgelenken und ein Gürtel erlaubt.

Dann ging es in den dritten und letzten Durchgang. Für die Eberswalderin hieß es jetzt noch einmal, sich bloß nicht ablenken und nervös machen lassen. "Das haben die Konkurrentinnen nämlich super drauf", weiß sie. In ihrem Sport seien Neid und Missgunst in der Frauenkonkurrenz schon ganz schön groß. "Die Männer kommen immer und beglückwünschen einen oder feuern an, aber unter den Frauen geht das schon ganz schön zickig zu." Und gerade, weil sie nicht so muskelbepackt ist wie viele ihrer Mitbewerberinnen, wird die Eberswalderin schnell mal verdächtigt, mit unerlaubten Mitteln nachzuhelfen. "Bei mir wird ständig kontrolliert, ob ich nicht doch etwas unter dem Shirt verberge und auch zu Dopingkontrollen muss ich schon sehr oft", beschreibt sie die Konkurrenzsituation unter den Damen. Doch in Partner Chris hatte sie einen starken Rückhalt. "Seine aufbauen Worte stärkten mich voll und ganz."

Für den letzten Versuch hatte sich die 35-Jährige 85 Kilo auflegen lassen. "Die kamen rausgeschossen wir Butter", erinnert sie sich. "Das war so leicht, da hätte ich ruhig noch was draufpacken lassen können", sagt sie lachend.

Dann hieß es Daumen drücken, ob es reicht. Und das tat es. Die Konkurrentinnen konnten nicht mithalten - Nicole Kegeler war damit amtierende Weltmeisterin im Bankdrücken RAW.

Eine lange Pause kann der Fitness-Junkie jetzt nicht machen. Denn schon am Sonntag steht der nächste Wettkampf an - in ihrer Heimatstadt. Nicole Kegeler wird beim Wettbewerb "Stärkster Eberswalder" an den Start gehen.

Im März geht es dann schon wieder zu den Deutschen Meisterschaften - auch hier würde sie sich sehr gerne den Titel sichern.

Damit würde die Erzieherin, die viermal pro Woche trainiert und ansonsten gerne bei ihren Pferden entspannt, auch Werbung für ihren Sport machen, der ihrer Meinung nach ruhig ein paar mehr Frauen gebrauchen könnte. Denn schließlich sei das Bankdrücken ein sehr effektives Training für Brust-, Schulter- und Rückenmuskulatur sowie den Trizeps. Da man während des Drückens mit dem Körper eine Art Brücke baut und der Körper nur auf dem Po und den Schultern aufliegt, sei es aber besonders wichtig, immer nur mit einem Gürtel die Gewichte zu stemmen. "Der Gürtel schützt die inneren Organe und den Rücken und vor allem die Wirbelsäule", weiß Nicole Kegeler.

Wer mehr über den interessanten Sport erfahren möchte, kann sich am Sonntag beim Wettbewerb "Stärkster Eberswalder", der in der Sporthalle des SV Motor Eberswalde, Potsdamer Allee 37, ausgetragen wird, einen Eindruck verschaffen.