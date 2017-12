Eigentor und verschossener Elfmeter

Kai Beißer

Erkner (MOZ) Mit einem etwas überraschenden 3:2-Auswärtssieg der Gäste aus dem Odervorland endete das Ostbrandenburg-Derby der Fußball-Landesliga Süd zwischen dem FV Erkner und Blau-Weiß Briesen.

Für die Briesener war es nach dem 5:0 eine Woche zuvor gegen den 1. FC Guben der zweite Sieg in Folge - erstmals in dieser Saison. Von einem Befreiungsschlag wollte Trainer Daniel Wichary zwar noch nicht sprechen, "aber es war natürlich ungeheuer wichtig, hier zu gewinnen, weil etliche Mannschaften aus dem Tabellenkeller überraschend gepunktet haben."

Wicharys Erkneraner Kollege Heiko Schickgram wirkte ernüchtert: "Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, einfach zu viele Fehler gemacht. Hinten raus kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Aber wenn du 0:2 hinten liegst, zudem noch einen Elfmeter verschießt, kannst du so ein Spiel nur schwer gewinnen", brachte es der FVE-Coach nach dem Abpiff auf den Punkt.

Damit ist ein Großteil der Geschichte dieses Derby schon erzählt. Zwar hatten die Gastgeber die ersten Möglichkeiten, aber Blau-Weiß-Schlussmann Kevin Schulz wusste einen frühen Rückstand zu verhindern: Erst tauchte der 1,96Meter lange Keeper bei einem halb abgeblockten, halb abgefälschten Ball neben den Pfosten (10.), dann flog er bei einem Schuss von Torjäger Robert Szczegula spektakulär durch die Erkneraner Herbstluft und klärte erneut zur Ecke (17.).

Allmählich bekamen die Gäste die Partie unter Kontrolle und orientierten sich ihrerseits in Richtung des gegnerischen Kastens. Als Kevin Schübler urplötzlich am Sechzehner an den Ball kam, rutschte er bei seinem Linksschuss auf dem Granulat des Kunstrasens weg (27.). "Vernünftiger Fußball ist auf einem solchen Untergrund nicht möglich", monierte Wichary später. Auch Schickgram war alles andere als glücklich über die Entscheidung der Stadt Erkner, den Rasenplatz am Dämeritzsee zu sperren . "Mit unseren schnellen Leuten kommen wir da besser zurecht, während auf dem kleineren Platz die Räume fehlen."

Erst recht, nachdem die Einheimischen in Rückstand geraten waren: Nach einem Einwurf auf der linken Seite brachte Schübler den Ball nach innen, wo Björn Nehls mit langem Bein dazwischen ging und die Kugel unhaltbar ins kurze Eck bugsierte - ein klassisches Eigentor (31.).

Eine Führung, die sich die stärker werdenden Briesener um Linksverteidiger und Ersatzkapitän Tino Gottschalk - Mathias Klein laboriert noch immer an einer Knöchelverletzung - längst verdient hatten. Und sie legten nach dem Wechsel gleich nach: Es war noch keine Minute gespielt, als nach einem Missverständnis zwischen FVE-Torhüter Oliver Hoffmann und Verteidiger Robin Neupert der Ball vor Schüblers Füßen landete - und der 27-Jährige gar nicht anders konnte, als seinen fünften Saisontreffer zu erzielen. "Da hat ganz klar die Kommunikation gefehlt", monierte der Trainer des Gastgebers.

Es folgte der erwähnte Elfer. Szczegula war mit viel Tempo in den Strafraum eingedrungen, schlug einen Haken, die Briesener Mitspieler riefen noch "Vorsichtig Ronny", aber da war es schon zu spät: Routinier Anke hatte den Stürmer zu Fall gebracht. Paul Lehmann trat an - und scheiterte am bärenstarken "Elfmetertöter" Schulz, der rechts unten mit der Hand dran war (54.). Nur zwei Minuten später klärte er per Fußabwehr gegen Felix Reichelt, gegen den Linksschuss von Simon Pille ins kurze Eck war er dann aber doch machtlos (57.).

Die Randberliner witterten noch einmal Morgenluft, zumal die Kugel kurz darauf schon wieder im Tor lag, aber Schiedsrichter Max Göldner pfiff den Kopfball von Pille zurück. Und auf der anderen Seite schlugen die Gäste unbarmherzig zu: Stefan Vrazilov scheiterte noch knapp, aber nach einem langen Ball war es Dennis Lucke, der aus 20Metern trocken abzog. Hoffmann rührte keinen Finger (66.).

Um ein Haar hätte Schübler im nächsten Angriff sogar das 4:1 erzielt, aber der Fuß des FVEKeepers verhinderte dies. So kamen die Einheimischen durch Reichelt per Kopf nach Ecke von Niclas Mertins zwar noch einmal zum Anschluss (79.), für einen Punktgewinn war dies aber letztlich zu spät.