Wenig Starter, viele Rekorde

Joachim Weihrich

Kienbaum (MOZ) Neun Meisterschaftsrekorde haben die Organisatoren der SG Gaselan Fürstenwalde am ersten Tag der im Bundesleistungszentrum Kienbaum ausgetragenen Regionalmeisterschaften in der Hallen-Leichtathletik verbuchen können. 120 Aktive von zwölf Jahren an von 21 Vereinen waren dabei.

In der Lauf-und Kugelstoßhalle des Olympischen und Paralympischen Trainingszentrums für Deutschland in Kienbaum richtete die SG Gaselan Fürstenwalde bereits zum 23. Mal die Regionalmeisterschaften in den Altersklassen 12 bis zu den Senioren aus. Den Leichathleten boten sich wie in den vergangenen Jahren vorzügliche Wettkampfbedingungen.

Als offen ausgeschriebene Meisterschaft wird diese Veranstaltung auch besonders gern von den Senioren angenommen. Stammgast ist seit vielen Jahren Günter Linke von der IGL Schöneiche (M80), der sich bei den Deutschen Hallenmeisterschaften Anfang des Jahres in Erfurt mit drei weiteren Weggefährten zu einer 4x200m-Staffel formiert hatte. Die Vier liefen im Nationaltrikot in 2:16,76 Minuten neuen Europarekord.

Derweil tauscht der Vizeweltmeister in den Highland-Games, Hans-Dieter Dorow aus Fürstenwalde, mit seinen Mannen gern den Stein mit der Kugel. Der Stonewalker stieß beförderte das Metall als Sieger auf eine ansprechende Weite und trug sich in die Veranstaltungs-Rekordliste ein. Georg Kossert (M60) reiste gar von der Insel Rügen aus Binz an. Seinem Wunsch entsprechend werden die nächsten Regional-Meisterschaften am 1. Dezember 2018 übrigens um einen Dreikampf für Senioren erweitert.

Bei familiärer Wettkampfatmosphäre und überschaubaren Teilnehmerfeldern gab es eine Reihe bemerkenswerter Leistungen. Neun der seit 1994 geführten Meisterschaftsbestleistungen wurden verbessert und einige der neuen Rekordhalter in einer besonderen Wertung mit extra dafür ausgeschriebenen Pokalen geehrt.

Neu in die Rekordliste trugen sich ein: Finley Alschweig (Altersklasse M12/SG Gaselan Fürstenwalde) mit 7,6 Sekunden im 60-Meter-Sprint, 5,20 Meter im Weitsprung sowie 9,6 sec über die 60-m-Hürden, Erik Lange (M50/IGL Schöneiche) über 60m (8,1) und im Weitsprung (4,54), Fred Isaac Fleurisson, geboren an der Elfenbeinküste (M14/) vom OSC Berlin) im Hochsprung (1,80), Daniel Dorow (Männer/Stone-Walker Fürstenwalde) mit der Kugel (14,11), Libby Buder (W13/Gaselan Fürstenwalde) über 60-m-Hürden (9,1) und im Weitsprung (5,50).

Die 13-jährige Bad Saarowerin übersprang zudem im Hochsprung hervorragende 1,66m, verfehlte aber den Rekord von Lena Grothe (Motor Eberswalde) aus dem Jahre 2007 um einen Zentimeter. Mit Mia Merten (W14) und Karolin Rudolf (W15) überquerten zwei weitere Mädchen aus der Fürstenwalder Trainingsgruppe von Trainer Joachim Weihrich die Latte bei 1,60m.