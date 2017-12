Kampfrichtertisch statt Sprunggrube

Hagen Bernard

Kienbaum (MOZ) 120 Athleten in den Altersklassen ab zwölf Jahre am ersten, 160 Wettkämpfer der jüngsten Sportler am darauffolgenden Tag - die Organisatoren der 23. als offen ausgeschriebenen Regionalmeisterschaften in der Hallen-Leichtathletik dürften mit diesen Starterzahlen nicht ganz zufrieden gewesen sein.

"Der Termin ist nicht ganz günstig, da es an diesem Wochenende auch die offenen Lausitzer Meisterschaften in Senftenberg und den Hürdencup in Berlin gibt. Aber einen anderen haben wir nicht bekommen. Zu Weihnachten brauchen wir so etwas nicht zu veranstalten", erklärte der Organisationsleiter für den zweiten Tag, Wilfried Krüger vom KSC Strausberg. "Vom Finanziellen her wäre es schon besser, wenn mehr Teilnehmer gemeldet hätten, aber einige kommen gerade deshalb gern , weil es hier etwas ruhiger zugeht", ergänzte Joachim Weihrich von der SG Gaselan Fürstenwalde, der am ersten Tag den Hut aufhatte. "Auch wenn wir Mühe haben über die Runde zu kommen, diese Veranstaltung wollen wir aufrecht erhalten", fügt er hinzu.

Dabei wusste Weihrich viele Helfer hinter sich, von denen nicht unbedingt jeder eine Kampfrichter-Lizenz besitzt. "Zum Harken der Weitsprunggrube muss man nicht zwingend eine solche Lizenz haben", ist der Trainer überzeugt, dass auch seine ehemaligen Athleten sowie die Eltern seiner Schützlinge ihre Aufgaben voll und ganz erfüllen.

Eine von ihnen war Celina Baumgart. In der U18 war die 20-jährige angehende Kauffrau Fünfte bei den Deutschen Meisterschaften im Dreisprung. Nun unterstützt die ehemalige Sportlerin des Jahres im Kreis Oder-Spree ihren langjährigen Trainer als Betreuerin und in der Organisation. Dieses Mal notierte sie die Weitsprungergebnisse. Wer ihr am meisten aufgefallen war? Unter anderem nennt sie ihre Vereinsgefährtin Libby Buder. "Hier ist sie 5,50 Meter gesprungen, draußen schon 5,83. Eine Top-Athletin, die konzentriert an ihre Aufgaben geht. Libby wird mal eine Große." Sofort kommt vom Tisch der Einwand: "So etwas hört Herr Weihrich nicht gern. Damit setzt Du sie unter Druck!"

In der Weitsprunggrube brillierte auch der 14-jährige Fred Isaak Fleurisson vom OSC Berlin. "Der hat eine Sprungkraft wie ein Flummi, ein Sprung-Monster. Aber auch ein Talent muss lernen und üben", sagt Frank Stenzel, der den zehnfachen Spitzenreiter in der Berliner Bestenliste trainiert. Schon seit einigen Jahren ist er Stammgast in Kienbaum. "Hier kann ich mir alles in Ruhe anschauen, solch ein Sportfest haben wir in Berlin nicht."