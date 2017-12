Ein gebrauchter Tag für die Blau-Weissen

Volker Rudolph

Seelow (MOZ) Das Fußball-Landesklasse-Team von Blau-Weiss Markendorf hat bei Victoria Seelow II mit 2:4 (1:2) verloren. Die Gäste rutschen auf den vierten Rang in der Ost-Staffel ab.

Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz in Seelow nahm sofort Fahrt auf und war durchgängig umkämpft mit sehr wenigen langen Ballstaffetten. Christian Gramsch brachte den Gastgeber nach einer Eingabe am kurzen Pfosten früh in Führung (3.). Vergeblich hatten die Gäste in der Szene zuvor ein Foul reklamiert. Markendorf war spielerisch besser, nutzten aber die Gelegenheiten durch Jan Mutschler und Sascha Kloss nicht. Dann verletzte sich Mutschler ohne gegnerische Einwirkung schwer (17.). Die Gastgeber erhöhten per Foulstrafstoß durch Philipp Pflug auf 2:0 (27.). Vorausgegangen war eine unklare Zweikampf-Situation.

Markendorf spielte bis zur Halbzeit besser und wurde auch durch das Freistoßtor von Sascha Klose zum 2:1 (31.) belohnt. Trotz überlegenem Blau-Weiss-Spiel gelang bis zur Halbzeit keine Resultatsverbesserung.

Nach der Pause wurde der Gastgeber stärker und hatte Chancen. Die Gäste wurden durch Gelb/Rot für Lukas Herrmann dezimiert (64.). Dustin Berger (3:1/68.) und Ike Ollnow (4:1/78.) entschieden dann das Spiel. Eric Härtel konnte nach einem schönen Angriff nur noch auf 2:4 verkürzen (80.).

In den Schlussminuten gab es noch Gelb/Rot für den Seelower Alexander Alexadropoulos (83.) und für den Blau-Weissen Matthias Kossatz (89.). Gäste-Trainer Denny Danowski: "Leider konnten wir unsere letzten guten Leistungen hier nicht bestätigen. Der Gastgeber war kampfstark und gefährlich."