Erfolgreich - auch ohne Sieg

Bernd Woite

Fürstenwalde (MOZ) Auf ein erfolgreiches Wochenende blicken die Tischtennis-Herren des JSV Schwedt in der Landesliga zurück. Das bisherige Schlusslicht aus der Oderstadt hat binnen weniger Stunden bei beiden Top-Teams von Pneumant Fürstenwalde jeweils 7:7 gespielt und als "gefühlter Sieger" die Tische verlassen.

Gegen Pneumant II gab es eine ausgeglichene Doppel-Bilanz: Bela Balint/Bernd Woite siegten nach zwischenzeitlichen Nachlässigkeiten mit 3:2 gegen Gina Lorenz/Jürgen Heinz, während Tony Stolzenburg/Volker Klemm glatt in drei Sätzen gegen Gerald Stamm/Robert Bloßé unterlagen.

Der Liga-Aufsteiger aus der Spreestadt ist mit Routinier Gerald Stamm im obereren Einzel-Paarkreuz hervorragend aufgestellt. Woite war gegen ihn ohne Siegchance, bezwang aber Lorenz mit 3:2. Vergebene hohe Führungen verhinderten einen glatten Sieg - ein Problem, an dem auch die anderen Schwedter zu knabbern hatten. Balint hatte gegen Lorenz nur wenig Mühe (3:0) und bot dann gegen seinen früheren Doppelpartner bei vielen Landes- und Norddeutschen Meisterschaften ein tolles Spiel. Immer wieder schaffte er es, Stamms Schwächen anzuspielen und siegte am Ende mit 3:1.

Im unteren Paarkreuz hingen die Trauben hoch - Stolzenburg unterlag jeweils in drei Sätzen gegen Bloßé und Heinze. Auch Klemm kam gegen Bloßé nicht ins Spiel (0:3). Gegen Heinze musste er im ersten Satz zittern, konnte dann aber seine technischen Vorteile ausspielen und einen sicheren Sieg einfahren.

Beim 5:5 ging es in die letzte Spielrunde. Klemm (0:3 gegen Lorenz) und Stolzenburg (0:3 ge-gen Stamm) waren gegen das obere Paarkreuz erfolglos, während Balint (mit etwas Mühe 3:1 gegen Bloßé) und Woite (3:1 gegen Heinze) ihre Spiele gewannen. 7:7 - ein verdienter Punkt, der den Schwedtern Selbstvertrauen fürs zweite Tagesspiel gab.

Fürstenwaldes erste Mannschaft, im Vorjahr noch in der Verbandsliga aktiv, leidet momentan unter erheblichen Personalproblemen. Daher mussten mit Lorenz und Bloßé zwei Spieler der "Reserve" zum zweiten Mal gegen die Oderstädter ran. Überraschend kassierten Balint/Woite mit 1:3 gegen Ernst Hillmann/Bloßé eine Niederlage. Dafür feierten Stolzenburg/Klemm ein nicht eingeplantes 3:1 gegen Tino Heider/Lorenz.

Das obere Paarkreuz absolvierte seine Spiele ausgeglichen. Balint siegte in einem engen Spiel mit 3:1 gegen Heider, musste dann allerdings Hillmann zum Sieg gratulieren. Nach zunächst engen Abschnitten verlor er in den beiden letzten Sätzen deutlich (2:3). Woite konnte gegen Hillmann, mit dem er bereits mehrfach im Doppel angetreten war, nicht gewinnen (8:11 im fünften Satz). Dafür hatte er gegen Heider keine Mühe (3:0).

Stolzenburg kam diesmal mit Bloßé besser zurecht, holte sich allerdings erneut keinen Satz. Gegen Lorenz, die er bereits im vergangenen Jahr im Pokal bezwungen hatte, konnte der Schwedter drei Matchbälle nicht nutzen und unterlag am Ende mit 11:13 im Entscheidungssatz.Klemm war gegen Bloßé diesmal taktisch besser eingestellt und gewann am Ende etwas glücklich, aber nicht unverdient, mit 11:9. Gegen Lorenz gestaltete er das Spiel ausgeglichen, gab aber beim 1:3 den Team-Punkt ab.

Der Gastgeber lag vor der dritten Einzelrunde mit 6:4 vorn - eine Überraschung war nun nötig. Balint hatte diesmal größere Mühe gegen Lorenz, die ihn ein ums andere Mal mit ihrem druckvollen Spiel arg in die Defensive trieb, siegte aber trotzdem 3:0. Zum Remis-"Matchwinner" wurde Stolzenburg: Bei seinem ersten Tagessieg bezwang er Hillmann mit 3:2, hatte nach klarer 2:0-Führung sogar bereits im dritten Satz die Siegchance vergeben. 11:7 hieß es schließlich im fünften Durchgang. Woites 3:1- Arbeitssieg gegen Bloßé sicherte dem JSV den zweiten Punkt des Tages. Mit dieser kämpferisch und spielerisch guten Leistung konnten die Schwedter den Anschluss an das untere Mittelfeld herstellen und den letzten Tabellenplatz abgeben.

Die Hinrunde muss beim JSV - trotz des erfolgreichen Abschlusses - als durchwachsen bezeichnet werden. Das Team ist noch ohne jeglichen Sieg! Gegen Bralitz und Fürstenberg kamen die Schwedter in eigener Halle nicht über eine Punkteteilung hinaus. In der Fremde war man insbesondere bei den direkten Konkurrenten nicht in der Lage, das Potential abzurufen. Es bleibt zu hoffen, dass die beiden Partien in Fürstenwalde gezeigt haben, dass man mithalten kann.

Überragender Akteur war in der Hinrunde erneut Bela Balint. Mit 19:5 Siegen rangiert er auf Platz 3 der Liga-Statistik. Bernd Woite überzeugte mit einer ausgeglichenen Bilanz (9:9), auch wenn er zu Saisonbeginn mentale Schwächen zeigte. Tony Stolzenburg (2:14) bezwang mit Hillmann (Fürstenwalde I) und Brudek (Leegebruch) zwei sehr starke Spieler; gegen gleichstarke Gegner muss er sich noch steigern. Volker Klemm (6:17) bewies zuletzt deutlich steigende Form. Er wurde nicht ohne Grund Kreismeister und qualifizierte sich bei den Senioren für die Landesmeisterschaften. Lucas Bösang (1:8) und Jörg Woite (0:3) komplettierten das Team.

In den Doppeln blieben Balint/Bernd Woite (4:2) wie in den Vorjahren die erfolgreichste Paarung. Stolzenburg/Klemm (2:4) punkteten verlässlich. Vier weitere Doppel blieben sieglos.

Nach der Winterpause steht am 13. Januar in heimischer Halle gegen den TTC Finow III (6.) ein wichtiges Spiel auf dem Programm. Die Barnimer sammelten in der Vorrunde zwei Punkte mehr als der JSV und kämpfen ebenfalls gegen den Abstieg.