Wanderer zwischen den Welten

Bernau (MOZ) Seine Bilder sind still, aber nicht leise. Sie erzählen Geschichten, über Menschen, Gesellschaften, auch über den Fotografen Micha Winkler selbst. Der 59-jährige Berliner, der einen Wohnsitz in Elisenau hat und auch für diese Zeitung arbeitet, lässt seine Kamera sprechen. In mehr als 30 Jahren aktiver Laufbahn hat er einen riesigen Fundus zusammengetragen.

Schon als Kind ließ sich die Ur-Berliner Göre zum Fasching das Fotografenkostüm anziehen. Dass daraus einmal eine Berufung werden würde, war da noch nicht zu ahnen. Seit Montagabend sind Bilder der Ausstellung "Zeitblicke", die Winkler auch in einem gerade erschienenen Buch zeigt, in Bernau im SPD-Wahlkreisbüro zu sehen. Es ist eine Werkschau, die zeigt, wie Winkler die Welt betrachtet. Es ist nicht das Schöne, das Heile, das ihn interessiert. Vielmehr sitzen Bäuerinnen in einer LPG neben pickenden Mauerspechten und Obdachlosen auf dem Alexanderplatz. "Ich gehe nie ohne Kamera raus", sagt der gelernte Zerspanungsfacharbeiter, der für Betriebszeitungen arbeitete, aber auch am Theater fotografierte. Die Kamera zwischen Winkler und den Subjekten und Räumen der Kunst trennt und verbindet zugleich. Winkler, ein ruhiger Mann, der etwas zu sagen hat, nähert sich auf sensible Weise und stellt so den Kontakt zu Lebenswelten her, die ganz nah heranrücken. Er agiert von Außen, wie Laudatorin und Vorwortschreiberin Sabine Oswald sagt. Die Bernauerin kennt ihn gut, hat mit ihm gemeinsam die Galerie Bernau erhalten.

Oft in Schwarz-Weiß, mit der Camera Obscura, der Lochkamera, auch in Farbe, erlebt der Betrachter Zeiten und Erlebnisse nach, die Winkler ganz eigen transportiert. Sein Blick ist schonungslos und standhaft, verurteilt nicht, aber hält kleinste Details genau fest. Dabei hat sich der überaus sympathisch wirkende Mann mit der frechen Nickelbrille auf der Nase, der laut über sich selbst lachen kann, durch Werkgruppen gearbeitet. Er nennt sie Arbeitswelten, Staat lässt feiern oder auch Street-Art. Nie verliert er aus den Augen, was er erzählen will. Manche Orte sucht er immer wieder auf. Sehen gelernt hat der Fotograf bei seinem Lehrer Jürgen Nagel. Tief verwurzelt im Leben der einfachen Leute - sein Vater war Heizer - geht er mit offenen Augen durch die Welt. "Ich bin immer neugierig", sagt Micha Winkler. "Das muss man schon mitbringen."

Bis Februar hängen die Bilder nun in der Berliner Straße 33. Sie fordern den Betrachter dazu auf, sich zu erinnern, genau hinzusehen und zu verweilen, aber auch ein Stück voran zu denken. In vielen findet sich ein feiner Humor, aus anderen spricht tiefe Traurigkeit, die bewegt. Klar und deutlich steht die Welt vor Augen, die den Fotografen Micha Winkler bis heute prägt.