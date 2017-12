Ortsvorsteher Uwe Kunert zieht Bilanz

Ulf Grieger

Manschnow (MOZ) Manschnows Ortsvorsteher Uwe Kunert bedauert es sehr, dass er künftig keine Zeit mehr für das Ehrenamt des Orstvorstehers von Manschnow hat. Durch Umstrukturierung in seiner Firma bleibe dafür aber kein Freiraum mehr, erklärt er. Deshalb legt er diesen Posten zum Jahresende nieder. Gemeindevertreter von Küstriner Vorland will er jedoch bis zum Ende der Wahlperiode bleiben. "Es war eine interessante Zeit in dieser Funktion. Wir haben trotz schwieriger Situation auch einiges erreicht", zieht er eine positive Bilanz seiner Amtszeit. Ein wichtiges Anliegen hat er jedoch: "Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Bei allen, die mich gewählt haben und bei allen, die mir bei meiner Arbeit im Ehrenamt immer zur Seite standen." Werner Finger nennt er dabei an erste Stelle. Denn der Bürgermeister habe ihn stets unterstützt. Aber auch Dr. Dieter Weinreich, der ihm stets mit Rat und Tat zur Seite stehe. Und natürlich die Sponsoren, die die vielen Veranstaltungen in Manschnow, wie das traditionelle Blumenfest, erst ermöglichten, Falk Angrick, den Schulförderverein und die Freiwillige Feuerwehr. "Als Ortsvorsteher habe ich zwar der Feuerwehr nichts zu sagen. Aber die Mitglieder waren stets bereit, uns zu helfen", erklärt er.

Eine große Enttäuschung sei es für ihn gewesen, dass die Landesregierung den Gesetzentwurf zur Gemeindereform wieder gekippt hat. "Ich bin ein Verfechter von Zusammenschlüssen der Verwaltungen. Nur so können die Ämter auch tatsächlich handlungsfähig bleiben und bei Krankheit von Mitarbeitern für Kontinuität sorgen", ist er überzeugt. Deshalb sollte der Prozess der Kooperation in der Modellregion auch fortgesetzt werden.

Viele Themen, die ihm als Ortsvorsteher besonders bewegten, werden ihn auch als Gemeindevertreter weiter beschäftigen. Dazu zählt Kunert solche "Dauerbrenner" wie die Gestaltung der Ortsdurchfahrt der B1 im Zuge des Brückenneubaus in Küstrin/Kostrzyn, den Bau des Entwässerungsgrabens durch Manschnow oder das Problem der Standortsuche für den Feuerwehrdepot-Neubau.