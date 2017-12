Thomas Strauch vertont Frank Hammer

LR

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Frankfurter Musiker Thomas Strauch veröffentlicht sein zweites Soloalbum. "Unten auf dem Gerstenberg" heißt die CD, die am 21. Dezember rauskommt und am gleichen Tag ab 20 Uhr bei einem Konzert im Mehrgenerationenhaus Mikado gefeiert wird.

"Unten auf dem Gerstenberg" ist ein Album mit Musik, die zum Tanzen gemacht ist. Walzer, Mazurkas und Schottische finden sich neben Liedern in deutscher und englischer Sprache. Die Texte sind überwiegend vertone Gedichte von Johann Christian Günther, Jens Gerlach und Frank Hammer. Auf diesem zweiten Soloalbum spielt Thomas Strauch wie schon auf "Unterm Spiegel" von 2014 fast alle Instrumente selbst. Zu hören sind unter anderem die Thüringer Waldzither und der Kontrabass. Ganz allein war er aber nicht im Studio. Bei vier Titeln wird er unterstütz von Ursula Suchanek an Quinton und Gesang, sowie von René Pütsch an leisem und lautem Dudelsack.