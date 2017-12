Geschichten, die Liebe zu Büchern wecken

Thomas Berger

Rehfelde (MOZ) Gerade hat es die aktuelle Iglu-Studie festgestellt: Die Lesefertigkeit deutscher Grundschüler hat sich im Durchschnitt nicht spürbar verbessert, die Lesemotivation aber ist gut. Doppelt gute Gründe, Kinder frühzeitig an die Bücherwelt heranzuführen. Was dazu in der Bibliothek Rehfelde läuft, ist vorbildhaft: Mittlerweile neun Gruppen der örtlichen Kita schauen alle drei bis vier Wochen bei Regina Minuth vorbei, um erst eine Geschichte vorgelesen zu bekommen und dann selbst in diversen Büchern zu blättern.

Eine vorweihnachtliche Geschichte hatte die Bibliothekarin am Dienstag ausgewählt. Von den Wichteln, die einen Schlitten für den Weihnachtsmann bauen, und den Tieren, die davor gespannt werden. Der Elefant stellt sich als zu schwer heraus, bricht beim Landen auf dem Dach ein. Aufmerksam hören Linus, Annabell, Lotta, John und die anderen zu, anhand der Bilder wird der Extrakt der Kurzgeschichte noch einmal gemeinsam wiederholt. Nach kurzer Pause bei Tee und Keksen dürfen die zwölf Drei- bis Dreieinhalbjährigen dann noch selbst die Bücher aus den beiden unteren Regelfächern erkunden.

Eine Erzieherin hat vor Jahren mit einer Anfrage die Aktion ausgelöst, die ersten Kinder von damals haben nun schon die Grundschule verlassen. Und obwohl Regina Minuth, ohnehin über 70, Ende des Monats als Bibliothekarin aufhört und die Aufgabe in die Hände von Elisabeth Schmidt übergibt - aus der Kinder-Leseförderung verabschiedet sie sich nicht: "Dann schnappe ich mir monatlich eine Tasche mit Büchern und fahre nach Werder und Zinndorf." Den Kitas dort fehlt ein Fahrzeug, um selbst die Bibliothek aufzusuchen. Manche der Kinder kommen übrigens später mit ihren Eltern wieder - oder als Schüler.