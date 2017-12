Bäume des Jahres für die Vielfaltswiese

VPETERSSON

Eberswalde (vp) Was haben Ess-Kastanie, Fichte, Winter-Linde, Feld-Ahorn, Wildapfel, Lärche, Elsbeere, Walnuss und Kiefer gemeinsam? Klar, es handelt sich durchweg um Gehölze. Sogar um gekrönte. Denn sie alle wurden in den vergangenen Jahren zum "Baum des Jahres" gekürt. Und als solche zieren sie jetzt auch die Projektfläche vor der Kita "Arche Noah", die "Wiese fürs Brandenburgische Viertel".

Die städtische Wohnungsgesellschaft WHG, die an ihrer grünen Seite arbeitet, sowie Schüler des Eberswalder Humboldtgymnasiums haben die Bäume in die Erde gebracht und so die "Vielfaltswiese" noch bunter gemacht. Für das Humboldtgymnasium war die Klasse 9 L im Einsatz - im Rahmen eines "Green days", also eines grünen Tages. Zu Spaten, Harke und Gießkanne haben gegriffen Louiza Marx, Anabel Schulz, Paula Koeppe und Steve Glagow.

Mit dem Pflanzen ist deren Einsatz aber noch nicht abgeschlossen. "Wir werden noch ein Plakat und für die Bäume hier Namenstafeln gestalten", so Anabel. Mit einer kurzen Beschreibung der Gehölze und Zeichnung. Nicht hoch wissenschaftlich, sondern leicht verständlich. Die Pflanzaktion in Kooperation mit der WHG habe die Klasse ausgewählt, da sie "eben gut mit der ganzen Klasse umsetzbar ist", fügte Steven hinzu.

Mit dem Projekt verewigt sich die 9 L nicht nur im Brandenburgischen Viertel. Die Klasse hofft auch, mit dieser Aktion den schulinternen "Green day"-Wettbewerb zu gewinnen. Etliche Siege auf den unterschiedlichsten Gebieten konnten die Schüler von Klassenleiterin Gundula Mittner bereits einfahren, etwa bei einem naturwissenschaftlichen Wettbewerb und bei "Zaster-Master". Auch sportliche und künstlerische Talente gibt es in der Klasse. So hat Nele Reibeholz jüngst mit ihrer Geschichte "Das Leben im Schlaraffenland" beim Autorenwettbewerb den Nachwuchspreis "Bernadette" gewonnen. "Das ist eine tolle Klasse - mit vielen Fähigkeiten und Begabungen", urteilte Mittner.

Gerade noch rechtzeitig zum Abschluss der Pflanzaktion schaffte es auch Jenny Wörpel, stellvertretende Leiterin der Kita "Arche Noah", vor deren Tür sich die grüne Oase befindet. Gemeinsam mit ihren Hortkindern. Die Einrichtung hatte schon beim Anlegen der Wiese im Frühjahr 2015 tatkräftig mitgeholfen. "Natürlich nutzen wir die Wiese. Wir sind viel hier draußen, zum Spielen, im Sommer mal zum Picknick", so die Erzieherin.