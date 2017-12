Neue Plakatschau im Dok-Zentrum

LR Eisenhüttenstadt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonntag wird im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR die neue Sonderausstellung "Sinnbilder. Politische Bildwelten in Plakaten der DDR" eröffnet. Das Dok-Zentrum in der Erich-Weinert-Allee verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Plakaten. Einen Schwerpunkt bilden Anschläge zu politischen und gesellschaftlichen Themen, Ereignissen und Persönlichkeiten. Aber auch im Kulturplakat und in der Konsumwerbung finden sich politische Botschaften. Um die Betrachter zu erreichen, entwickelten die Gestalter ständig neue, originelle Lösungen und eine aktualisierte Bildsprache. So entstanden Sinnbilder, die im Auftrag von Regierung, Partei und gesellschaftlichen Organisationen, bisweilen mit unerwarteten Zwischentönen, Themen setzten und zur Identifikation aufriefen. Die Vernissage beginnt um 12 Uhr.