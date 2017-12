Unantastbares Bahn-Erbe

Oliver Schwers

Landin (MOZ) Ein großes Geheimnis macht die Deutsche Bahn um den verwahrlosten Bahnhof Landin. Obwohl es Interessenten für die Immobilie gibt, soll er nicht verkauft werden. Der Konzern benötigt das Empfangsgebäude aber ebensowenig. Droht jetzt der Abriss eines Denkmals?

Wer einen Bahnhof kaufen will, hat es nicht leicht. Obwohl gleich mehrere alte Empfangsgebäude in der Uckermark schon seit Jahren vor sich hingammeln, lässt die Immobilienverwaltung der Bahn keine Käufer ran. Beispiel Landin. Das kleine und original erhaltene Bahnhofsgebäude leidet unter dem Leerstand. Wasser dringt ein, Bäume stürzen aufs Dach, der Schornstein zerbröselt, Fenster sind ausgeschlagen, Decken stürzen ein. Doch bei einer schriftlich vorgetragenen Kaufabsicht heißt es seitens der Immobilienverwaltung nur: "Wird für den weiteren Bahnbetrieb benötigt" oder steht für "Veräußerung nicht zur Verfügung".

Was steckt dahinter? Warum will die Bahn die altehrwürdigen Gebäude weiter verrotten lassen? Eine Anfrage im Konzern ist ausweichend: Aus Gründen des Vertriebs könne man "zur Zeit keine Aussage treffen", so die lapidare Antwort zum Bahnhof Landin.

Doch plötzlich gibt das Unternehmen auf Nachfrage doch zu: "Das ehemalige Empfangsgebäude am Bahnhof Niederlandin wird für den Betrieb der DB schon seit langer Zeit nicht mehr genutzt und ist somit nicht mehr betriebsnotwendig."

Gegen den weiteren Verfall unternimmt das Unternehmen nichts. Im Fokus der Instandhaltung stünden ausdrücklich für die DB AG betriebsnotwendige Immobilien, lässt die Bahn wissen. "Davon unabhängig ist die Eigentümerverpflichtung der DB AG im Sinne einer Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bei DB-Gebäuden."

Und weil noch kein Balken auf den Gleisen liegt, passiert nichts. Auch der Hinweis, dass der Bahnhof gerade als Baudenkmal eingetragen wird und damit als schützenswertes Kulturgut gilt, trifft auf wenig Reaktion. "Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bei diesem Gebäude wird durch die DB AG sichergestellt." Das war nicht die Frage.

Mittlerweile haben die Häuserretter aus Gellmersdorf auf den Verfall aufmerksam gemacht. Die Aktivisten sicherten aus freien Stücken und auf eigenes Risiko die Löcher im Dach. Dazu nimmt die Bahn Stellung: "Die Deutsche Bahn versucht mit höchster Priorität, ihren Verkehrssicherheitspflichten gegenüber ihren Kunden und Dritten nachzukommen. Das Empfangsgebäude in Landin ist durch die DB vollständig gesichert und im Erdgeschoss zum Schutze gegen Vandalismus verplattet worden. Zudem ist das DB-Gelände durch ein Hinweisschild eindeutig als solches ausgewiesen. Durch das Sturmtief Xavier haben sich leider auch am ehemaligen Empfangsgebäude Landin Dachrinnen und Teile des Dachs gelöst.

Durch die Vielzahl an Schäden, die der Sturm auf Grundstücken der Deutschen Bahn verursacht hat, hat sich die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit beim ehemaligen Empfangsgebäude verzögert. Zu der genannten Bürgeraktion äußern wir uns nicht."

Diese Erfahrung hat schon die Gemeinde machen müssen. Denn im Ort gibt es die Forderung, den alten Bahnhof an der Schwedter Strecke wieder in Betrieb zu nehmen, weil die Busverbindungen ins Umland nur mäßig seien - so die Auskunft von der Landiner Ortsvorsteherin Verena Siewert. Bisher kam dazu gar nichts zustande. Bleibt die Antwort auf die Frage offen: Welches mysteriöse Geheimnis versteckt sich hinter den bröckelnden Fassaden? Denn es muss ja einen Grund geben, dass die Deutsche Bahn so hartnäckig die Herausgabe einer maroden Immobilie verweigert und sich in widersprüchliche Aussagen zur Betriebsnotwendigkeit des alten Bahnhofs verstrickt.