Gemeindezentrum auf der Zielgeraden

Ulf Grieger

Neutrebbin (ulg) Die Gemeindevertreter von Neutrebbin haben den Haushalt für 2018 beschlossen. Trotz eines Defizites von 112 100 Euro muss die Gemeinde kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen, erläuterte Sabrina Duwe von der Finanzverwaltung des Amtes Barnim-Oderbruch. Die Gemeinde hat ein stabiles Finanzpolster. So kann das Defizit aus der Rücklage, die zum Beginn dieses Jahres einen Stand von 581 608 Euro erreicht hatte, beglichen werden. Damit sinkt das Polster aber auf 469 508 Euro. Für die Folgejahre hat die Kämmerei einen weiteren Abschmelzprozess vorausgesagt. Das jährliche Defizit bis zum Jahr 2021 beträgt jeweils rund 80 000 Euro.

Der Investitionsplan sieht erhebliche Ausgaben vor: 255 200 Euro bereits bewilligte Fördermittel werden eingesetzt, um den Innenausbau des Gemeindezentrums in der Karl-Marx-Straße 43 und die weiteren Bauabschnitte in der Schulspeisung und den Garagen fertigzustellen. 14 280 Euro kostete die nachträgliche Erstellung der Statikunterlagen, die durch den Wechsel des Planungsbüros nötig wurde.

Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Alttrebbin werden rund 76 000 Euro eingeplant. Wobei sich diese Summe etwas reduziert, da die Gemeinde den Wunsch der Bürgerinitiative Alttrebbin nachkommt und in der Dorfstraße nur sieben statt acht, und im Rohneweg nur vier statt sechs Laternen stellen will. An der Hauptstraße Alttrebbin werden 17 Leuchten errichtet. In Altlewin wird auf die Erneuerung der Laternen verzichtet, weil dort noch keine Erdverkabelung durch den Energieversorger beabsichtigt ist. Die Anlieger bezahlen Beiträge von insgesamt 18 800 Euro. Die Beleuchtung erfolgt mit LED-Lampen. Geplant ist weiterhin der Bau eines Radweges an der Bahnhofstraße. Dafür sind 343 500 Euro aus dem Leader-Programm beantragt. Der Eigenanteil beträgt 114 500 Euro. Dabei gilt der Grundsatz: ohne Förderung wird das Projekt nicht umgesetzt, heißt es im Haushaltsplan.

Für ein neues Spielgerät auf dem Neutrebbiner Spielplatz sind 3000 Euro eingeplant und für einen Großflächenrasenmäher 43 000 Euro. Ein Streuwagen für den Winterdienst soll für 1500 Euro angeschafft werden.

Die 1000 Euro, die Neutrebbin als Sieger des Kreiswettbewerbes "Unser Dorf hat Zukunft" erhält, soll zum Teil in die Vorbereitung der Teilnahme am Landeswettbewerb fließen. Bürgermeister Werner Mielenz bedankte sich im Namen der Kommune ganz herzlich bei der Gemeindekoordinatorin Carola Kleinert für das große Engagement, das sie in der Vorbereitung auf die Inspektion durch die kreisliche Jury gezeigt hatte.

Noch für den aktuellen Haushalt mussten die Gemeindevertreter eine überplanmäßige Ausgabe im Zusammenhang mit dem Kinderfest am 24. September beschließen. Die Mehrausgaben in Höhe von 583,65 Euro werden aus Spenden und Mehreinnahmen gedeckt. Werner Mielenz lobte die Festinitiative und verband das mit der Hoffnung, dass es weitere Feste dieser Art geben wird.