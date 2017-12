Nachfrage nach Bauland groß

Steffen Göttmann

Beiersdorf-Freudenberg (MOZ) Die Gemeinde Beiersdorf-Freudenberg hat einen ausgeglichenen Haushalt. Diese frohe Kunde hat Karin Richter, Kämmerin des Amtes Falkenberg-Höhe, jüngst den Gemeindevertretern bei der ersten Präsentation übermittelt.

Einen Beschluss haben die Gemeindevertreter von BeiersdorfFreudenberg noch nicht gefasst. Vielmehr ging es um die erste Lesung, wie es im Amtsdeutsch heißt. Karin Richter verkündete die ersten Eckdaten des Haushaltes für das kommende Jahr.

Demnach erfreut sich die Gemeinde Gewerbesteuereinnahmen von rund 150 000 Euro. Eine weitere Einnahmequelle für die Gemeinde sind die Nutzungsrechte für die Leitungen der Windkraftanlagen rund um Beiersdorf und Freudenberg. Die Umlagen für den Landkreis und das Amt bleiben gleich hoch.

Zur Freude von Bürgermeisters Willi Huwe braucht die Gemeinde keine "Reichensteuer" mehr zu zahlen, die Einkünfte gehen zurück. Der Gewerbepark in Freudenberg floriere nicht mehr so wie in den vergangenen Jahren. Deshalb wolle ihn der Eigentümer verkaufen, sagte Huwe. "Wir haben nicht mehr so viele Einnahmen, trotzdem sind wir nicht im Minus", betonte Huwe. Die Gemeinde habe weiter einen ausgeglichenen Haushalt.

Schwerpunkt der Investitionen im kommenden Jahr sind die Außenanlage der Kita "Rappelkiste" in Freudenberg. Der Umbau und die Erweiterung des Kita-Gebäudes neigen sich dem Ende zu. Im Januar sollen die Kinder aus ihrem provisorischen Quartier im Gemeindezentrum zurück in die Kita ziehen. Geplanter Umzugstermin ist der 12. Januar. Problem ist, dass nach der Bauabnahme wieder die Betriebserlaubnis durch den Landkreis erforderlich ist. Denn die Kapazität der Kita wird auf 50 Plätze erhöht. Das DRK Märkisch-Oderland Ost als Betreiber wirbt auch in den Barnimer Nachbargemeinden um Nachwuchs. Um sie attraktiver zu gestalten, investiert das Dorf noch in die Außenanlagen. Mehr als 300 000 Euro hat die Gemeinde bereits für die Kita ausgegeben.

"Wir haben den Plan für die Außenanlagen erhalten und müssen noch ein bisschen daran feilen, weil er ziemlich üppig ausgefallen ist", dämpfte Kämmerin Karin Richter allzu große Erwartungen. Als Gegenwind in der Runde der Gemeindevertreter aufkam, beschwichtigte der Bürgermeister die Gemüter: "Die politische Botschaft ist, dass die Gemeinde Hand anlegen will." Um die 90 000 Euro stehen für die Kita zur Verfügung.

Ferner will Beiersdorf-Freudenberg Bauland erschließen, um Zuzügler anzulocken. Beiersdorf liegt nur 14 Kilometer von der Stadt Bernau entfernt, die über einen S-Bahnanschluss verfügt. Daher ist das Doppeldorf interessant für Berlin-Pendler, die raus aufs Land, aber dennoch schnell in Berlin sein wollen.

Ronald Buchholz, stellvertretender Bürgermeister betonte, dass in Freudenberg Flächen an der Dorfstraße in Richtung Feldweg vorgesehen sind und in Beiersdorf Bauflächen an der Verbindungsstraße zwischen Taschenberg und Siedlungsweg geplant seien. "Vielleicht kann uns ein Planungsbüro sagen, was es kostet, Land in einem B-Planverfahren als Siedlungsfläche auszuweisen", schlug Ronald Buchholz als erste Maßnahme vor. Geeignet für Bauland sei übrigens auch der ehemalige Sportplatz in Freudenberg, der in Besitz der Gemeinde sei. "Der Bedarf wächst", bestätigte Bürgermeister Willi Huwe. "Ich habe ständig Anfragen wegen Baulands." Schnell Bauland will die Gemeinde am etwa 200 Meter langen Verbindungsweg zwischen Taschenberg und Siedlungsweg schaffen. Sie hat den Weg vor einem Jahr gekauft.

Im Januar will die Gemeinde den Haushalt endgültig beschließen.