Frankfurt will Direktanbindung an Großflughafen BER

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Freitag endet die verlängerte Beteiligungsfrist zum Landes-nahverkehrsplan des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung. Mit einer Stellungnahme hat sich auch die Stadt Frankfurt - als Brandenburgs östlicher Verkehrsknotenpunkt - beteiligt. Die Positionen wurden vorige Woche im Stadtentwicklungsausschuss von Stadtplaner Torsten Bock vorgestellt. Zuvor hatte bereits der Kreisverband der Grünen seine Stellungnahme publik gemacht.

Bei der für Frankfurt wichtigsten Zugverbindung - der stark frequentierten Regionalexpresslinie RE 1 nach Berlin - drängt die Stadt auf eine zügigere Taktverdichtung. Der geplante dritte Zug pro Stunde nach Brandenburg/Havel zu den Hauptverkehrszeiten solle früher und "als Expresszug zwischen Frankfurt (Oder) und Ostkreuz nur mit Halt in Fürstenwalde/Spree" eingeführt werden. Im Nahverkehrsplan ist ein drittes Zugpaar auf der Strecke erst 2022 vorgesehen.

Mit Blick auf die Linie RB 36 der Niederbarnimer Eisenbahn zwischen Frankfurt und Königs Wusterhausen begrüßt die Stadt, dass die Fahrtzeit von der Oderstadt nach Beeskow auf unter 30 Minuten sinken soll - zurzeit sind es laut Fahrplan 35 Minuten. Darüber hinaus schlägt die Stadt Frankfurt eine Verlängerung der Linie bis zum künftigen Großflughafen BER vor, "wann auch immer dieses Monster geschaffen wird", so Bock mit Blick auf die seit Jahren verschobene Eröffnung. Abgesehen davon sei für den Standort Frankfurt perspektivisch eine Anbindung an den Flughafen attraktiv.

Auf der Linie RB60 von Frankfurt nach Wriezen (und weiter nach Eberswalde) sieht der Entwurf unter der Woche einen 60-Minuten-Takt und 50 Minuten Fahrtzeit bis Wriezen vor - eine Verbesserung, die von der Stadt viel Zuspruch erhält. Allerdings würde sich Frankfurt hier eine günstigere Anbindung an den Umsteigebahnhof Werbig wünschen. Dort hält die RB26 (die sogenannte Ostbahn), die Berlin-Lichtenberg mit dem polnischen Kostrzyn verbindet. Die Grünen halten auf der RB26-Linie zudem "den zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung von Berlin bis zur polnischen Grenze" für erforderlich. "Eine Kapazitätserhöhung ist dringend notwendig, insbesondere als Entlastung und Störreserve der stark belegten RE1-Strecke", heißt es.

Die Stadt hofft generell auf "eine Verstetigung und Ausweitung des grenzübergreifenden Angebotes". Laut Nahverkehrsplan sollen ab 2018 einzelne Züge die Linie RB 91 zwischen Berlin, Frankfurt, Rzepin und Zielona Góra bedienen. "Das halten wir für sehr wichtig. Wir haben ja auch eine Reihe von Arbeitspendler in und aus dieser Richtung." Dazu sei es jedoch nötig, betonte Bock, "diese Verbindungen auch tageszeitlich günstig, also in die Hauptverkehrszeiten zu legen". Die Bündnisgrünen halten bei der RB 91 zwei grenzüberschreitende Einzelzüge pro Strecke und Richtung für "viel zu wenig, um Bedarf und Wachstumspotenzial zu bedienen".

Beide schlagen in dem Zusammenhang auch einfachere Tarifstrukturen vor, beispielsweise durch einen Verkehrsverbund beziehungsweise eine Ausweitung des VBB-Tickets auf den deutsch-polnischen Grenzraum.

Sowohl die Stadtverwaltung als auch die Grünen machen sich zudem für eine perspektivische Wiederinbetriebnahme des Haltepunktes Booßen sowie die Ausweitung des Plus-Bus-Netzes auf die Region Ostbrandenburg stark - also eine den Zugverkehr ergänzende Buslinie zwischen Frankfurt und Strausberg.

Der Landesnahverkehrsplan wird alle fünf Jahre fortgeschrieben. Das öffentliche Beteiligungsverfahren läuft bereits seit dem 23. Oktober.