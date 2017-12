Buchpremiere in der Speyerstraße

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Zu einer Buchpremiere lädt Mischa Klemm von "brandenburg-buch" am kommenden Montag um 17 Uhr in seine Buchhandlung in der Speyerstraße 2 ein. Vorgestellt wird die neueste Neuenhagen-Publikation, eine chronologische Übersicht der kommunalen Entwicklung in den vergangenen 25 Jahren.

Dr. Erich Siek und Dr. Sibylle Zikmund sind die Autoren, die sich akribisch durch alle Ausgaben des "Neuenhagener Echo" in den Jahren 1990 bis 2015 gearbeitet haben, um die wichtigsten Ereignisse in der Gemeinde zusammenzutragen. Entstanden ist eine lesenswerte Übersicht, die nicht nur die "harten Fakten" der kommunalen Entwicklung zusammenfasst, sondern auch Vereinsjubiläen, schulische Erfolge und vieles mehr benennt, sofern sie im "Neuenhagener Echo" eine Rolle spielten.

Herausgeber der rund 200 Seiten starken Broschüre, die selbstverständlich auch käuflich erworben werden kann, ist die Gemeinde Neuenhagen, verlegt wurde sie von Mischa Klemm. Autoren, Herausgeber und Verleger freuen sich am Montag auf viele neugierige Neuenhagener.

Anmeldungen zur Buchpremiere unter Telefon 03342 205905 erbeten.