Filmfestival der Stadt mit Kartenvorverkauf

LR Beeskow

Beeskow (jök) An diesem Wochenende finden auf der Spreeinsel die Beeskower Filmnächte statt. Kurator ist der Filmemacher Christian Klandt, der aus Beeskow stammt. Gezeigt werden vier Filme aus diesem Jahr. "Lucky Loser - ein Sommer in der Bredouille" von Nico Sommer ist eine Komödie. Auf dem Programm steht ferner "Blind und hässlich", ein Drama von Tom Lass. "5 Sterne" ist ein Dokumentarfilm von Annekatrin Hendel. Bei "Einmal bitte alles" von Helena Hufnagel handelt es sich um eine Indi-Komödie. Die Filme werden am Sonnabend von 14 Uhr bis 21.15 Uhr und am Sonntag von 19 Uhr bis 17 Uhr in der Alten Tischlerei auf der Spreeinsel, in der Nähe der Marina Beeskow, gezeigt. Im Anschluss an jeden Film gibt es die Gelegenheit, mit den jeweiligen Regisseuren und einigen Schauspielern ins Gespräch zu kommen. Aufgrund der begrenzen Sitzplätze - in die Alte Tischlerei passen nur etwa 60 Personen - bittet die Stadtverwaltung als Ausrichterin des Filmfestivals, die Karten vorab in der Tourismuszentrale im Rathaus käuflich zu erwerben. Die Preise sind gestaffelt je nach Zahl der gewünschten Filme: Das Einzelticket gibt es für 5 Euro, zwei Filme kann man für 8 Euro sehen, drei für 13 Euro und alle vier für 16 Euro.

Samstag: Lucky Loser (14 Uhr, Blind und hässlich (16.30 Uhr, 5 Sterne (19 Uhr, Einmal bitte alles (21.15 Uhr). Sonntag: Einmal bitte alles (10 Uhr, 5 Sterne (12.15 Uhr, Blind und hässlich (14.30 Uhr), Lucky Loser (17 Uhr).