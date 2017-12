Plätzchenduft auf dem Schulgelände

Josefin Roggenbuck

Gartz (MOZ) Er gehört zur vorweihnachtlichen Tradition in Gartz - der städtische Weihnachtsmarkt. Nur der Standort wechselte in den vergangenen Jahren des Öfteren. Nach Kirchenvorplatz, Spittel und Kanonenschuppen findet er in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Gelände der Grundschule statt.

Einig waren sich die Stadtverordneten als es darum ging, dass der Gartzer Weihnachtsmarkt 2017 stattfinden muss, ein neuer Ort und die Zeit waren bereits ausgewählt. Hingegen wurde in der Stadtverordnetenversammlung über den Beschluss, den Zweiten Advent als Datum und das Gelände der Grundschule als Veranstaltungsort für die kommenden Jahre festzulegen, kontrovers debattiert. Erst einmal sei wichtig, dass der Weihnachtsmarkt stattfinde, befand Stadtverordnete Sylvia Steinhauser. Man müsse sehen wie es am neuen Ort an der Schule wird und sich noch nicht für die kommenden Jahre festlegen. Dennoch sei das Schulgelände der perfekte Ort für den Weihnachtsmarkt, so Stadtverordneter Christian Tkocz, der den Antrag auf Festlegung des Ortes für die kommenden Jahre eingereicht hatte. Da die Stadt Gartz Träger der Schule ist, sei das Gelände unter anderem prädestiniert für den Weihnachtsmarkt der Stadt. Da müsse aber die Schule mitentscheiden, merkte Bürgermeister Burkhard Fleischmann an. Seinem Vorschlag, den Beschluss so abzuändern, dass erst mal nur für dieses Jahr Ort und Zeit festgelegt werden, wurde mehrheitlich zugestimmt.

Am Sonntag findet nun, auch mit Einvernehmen der Stadtverordneten, der städtische Weihnachtsmarkt an der Schule in Gartz statt. Ab 14 Uhr werden kleine und große Besucher erwartet. Der Bürgermeister wird die Gäste begrüßen und das Programm eröffnen. "Der Stadtchor lädt ein zum musikalischen Konzert zur Weihnachtszeit. Ab 14.30 Uhr steigt für alle Kinder die Vorfreude auf den Weihnachtsmann. Sicher wird er auch kleine Geschenke zum Verteilen mitbringen", beschreibt Bürgermeister Fleischmann einen Teil des Programms. Nachdem der Weihnachtsmann tief in den Geschenkesack gegriffen hat, kann mit ihm auf große Fahrt gegangen werden - ein Kutschwagen steht bereit. Außerdem zeigen die Schüler der Grundschule ein kleines Programm. Ab 16 Uhr wird es dann nochmal musikalisch: Ein weihnachtliches Konzert wird gegeben. In der Turnhalle präsentieren die Handarbeitsdamen ihre gefertigten Kostbarkeiten, außerdem sind dort die Tische festlich zur Kaffeetafel gedeckt, die Schüler verkaufen Kuchen. An weihnachtlich geschmückten Ständen können Geschenke erworben werden.

Gartzer Weihnachtsmarkt: Sonntag, 10. Dezember, ab 14 Uhr.